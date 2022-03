Antonino Spinalbese svela il suo segreto: “Grave malattia”, le confessioni sulla storia con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha deciso di aprirsi con i suoi followers, attraverso un video condiviso sul suo account Instagram. Nel filmato in questione, l’ex di Belen Rodriguez ha deciso di raccontare il periodo complicato vissuto negli ultimi mesi e la separazione dalla famosa showgirl.

Antonino Spinalbese ha raccontato, anche, di essere affetto da una grave malattia.

Antonino Spinalbese e la fine dell’amore con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese si è voluto raccontare, in modo molto aperto, dopo un periodo complicato appena vissuto. L’hair stylist ha condiviso anche la gioia provata con Belen Rodriguez: “Erano bastate due novità, un nuovo lavoro e un nuovo amore… Per stravolgere la mia esistenza… L’amore ci cambia già di per sé, ma quando nel frattempo diventi personaggio famoso, è diverso è come venir catapultati in un mondo parallelo“.

L’ex della famosa showgirl si è trovato, improvvisamente, al centro dell’attenzione: “La vita non è più solo tua ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici ma titoli di quotidiani e riviste. Qualcosa di strano per un tipo riservato come me… Ma l’amore è forte e ha reso normale anche per me una vita sotto ai riflettori.

Anzi quella nuova vita felice non finiva di stupirmi“. Per Antonino Spinalbese stava arrivando la gioia più grande: “Nove mesi e sarei diventato papà, ho visto tutto ciò oltre che come una gioia, come un passaggio di testimone, una staffetta consegnata dal cielo, da Rosario, il mio papà. Ero felice. Davvero… Quando aspetti un bambino, di solito, ti chiamano amici, parenti non i giornalisti, ma era ok“.

L’amore con Belen Rodriguez risolveva ogni possibile problematica: “Avevo la mia spalla a supportarmi e dopotutto sono problemi da privilegiati, lamentarsene è quasi irrispettoso.

La sera, in fin dei conti… Avevo solo un pensiero ‘Sono felice’ e lo ero ogni giorni di più. Fino al giorno più bello della mia vita: il 12 luglio 2021… Luna Marì“.

L’hair stylist ha svelato che, dopo, il momento di massima gioia, è arrivato subito il buio: “Ma il destino nasconde un animo sadico…. La sceneggiatura del mio film fa coincidere il giorno più bello della mia vita con una serie infinita di drammi“. Antonino Spinalbese ha parlato anche dei problemi vissuti con la mamma di sua figlia: “L’inizio è dei più comuni: problemi di coppia, come quelli di chiunque, a parte il fatto di avere giornali e riviste che sembrano conoscere la natura dei miei problemi, quando io stesso non la conoscevo… Inizia così il film ‘L’odio’… Solo l’inizio della caduta.

Lo stress mi fa perdere peso… Poi mi incrino due costole dopo una caduta dovuta alla mia debolezza“. L’hairstylist è stato anche protagonista di un incidente: “La mente è offuscata… Non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo, è un lieve trauma… Ma le amare sorprese erano tutt’altro che finite“.

Antonino Spinalbese racconta il suo periodo difficile

Antonino Spinalbese ha riassunto i suoi ultimi mesi complicati in poche parole: “Schiantarmi contro una macchina, incrinarmi due costole, ricevere una notizia terribile da un medico e perdere una delle cose a me più care.

E no, non so parlando del gossip che tutti cercano“.

Dopo i problemi di coppia, il dimagrimento e l’incidente, Antonino Spinalbese ha scoperto, anche di essere affetto da una malattia importante: “Dopo una giornata a tenere in braccio la mia piccola Luna inizio a sentire un forte dolore alla parte alta dell’intestino… Ma quei dolori non si fermano, anzi, fa sempre più male… Mi reco in ospedale… Mi ricoverano… Arriva il responso.

Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita. Dopo la notizia, mi sdraio nel letto… Perché tutto insieme?“.

L’ex di Belen Rodriguez ha dovuto superare un periodo complicato, risolto grazie a un amico: “Pasti omogenizzati e in bianco: sembra una cosa stupida, paragonata al resto… Uscito dall’ospedale non ero più Antonino… Avevo perso 13 chili… La mia forma fisica… Iniziai a vestirmi in modo strano, per non farmi riconoscere per strada… Fino a quando non incontrai un amico di vecchia data, Andrea… Mi ha ricordato che dopo il momento di dolore c’è un momento di gloria“.

Antonino Spinalbese ha deciso, adesso, di aiutare gli altri a superare le stesse difficoltà: “Decisi il primo passo del nuovo Antonino… Volevo aiutare gli altri, le altre persone che si trovavano in una situazione simile alla mia… Volevo donare qualcosa di gratuito… La possibilità di allenarsi con me e Andrea, in qualunque parte di Italia, senza pagare nulla… Ciò che conta è trovare sempre la forza per superare il dolore“.