Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla rottura con Antonino Spinalbese: “Il principe azzurro non esiste”

Gossip

Di recente la vita privata di Belen Rodriguez è stata sconvolta dalla rottura con Antonino Spinalbese – con il quale ha da poco avuto la piccola Luna Marì. La showgirl, solitamente al centro dell’attenzione dei paparazzi, ha deciso però di tenere per sé la notizia più a lungo possibile e, anche quando le riviste di gossip hanno iniziato a diffondere le prime indiscrezioni, non si è espressa direttamente per fare il punto della situazione. In queste ore però ha concesso un’intervista in cui ha dedicato qualche parola anche alla relazione con l’hair stylist, rivelando anche qualche retroscena sull’inizio del loro amore.

Belen Rodriguez senza freni sulla relazione finita con Antonino Spinalbese

Da quando sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, i due hanno preferito tacere e affrontare la situazione nel modo più privato possibile. Ad oggi però è chiaro che i due abbiano definitivamente chiuso la propria relazione, certezza arrivata non solo grazie ai vari indizi che i paparazzi hanno scoperto nei mesi ma anche dal fatto che più di recente Belen ha affermato di essere una mamma single. Senza contare anche che da diverse settimane gli esperti di cronaca rosa la vorrebbero di nuovo al fianco dell’ex Stefano De Martino, visti i numerosi avvistamenti insieme che le riviste del settore sono riusciti a raccogliere.

Finalmente però la showgirl ha rotto il silenzio sulla situazione e, intervistata dalla rivista Gente, ha così commentato la relazione con l’hair stylist: “Ci conoscevamo poco. Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui – sottolinea la donna – Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita.

Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?“.

Bisogna tornare alla realtà, insomma, ma soprattutto arriverà il momento di spiegare le cose anche alla piccola Luna Marì: “Le racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie.

e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto“.

Belen Rodriguez, la vita sentimentale della showgirl argentina

Come anticipato, però, Belen Rodriguez non sarebbe proprio sola al momento; da qualche mese si parla infatti di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino – dal quale ha avuto il figlio Santiago.

Di recente la stessa showgirl ha voluto soffermarsi sull’argomento, raccontando la verità sul loro riavvicinamento.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità – ha spiegato di recente a Il corriere della sera – Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena“.