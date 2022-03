Battiti Live e Il viaggio della musica: tutti i nomi dei cantanti che saliranno a bordo della nave da crociera

Battiti Live presenta Msc crociere - Il viaggio della musica sta per partire su Italia1. Scopri tutti i dettagli del viaggio e tutti gli artisti che saliranno a bordo della nave.

A partire da giovedì 31 marzo 2022 su Italia1 prende il via l’atteso viaggio di Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica. Al timone dell’avventura ci sarà l’inedita coppia di conduttori formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis che presenteranno sullo speciale palco itinerante della trasmissione tanti ospiti provenienti dal mondo della musica italiano ed internazionale. Il viaggio a ritmo di musica durerà ben quattro puntate, tutte in onda in prima serata su Italia 1, mentre la grande crociera che ospita artisti e troupe toccherà quattro fantastici porti del Mar Mediterraneo.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: i dettagli del festival itinerante

Sarà un percorso veramente entusiasmante quello che gli amanti della musica di Italia1 vivranno a partire da giovedì 31 marzo 2022. Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica sbarca sul canale Mediaset per quattro prime serate evento in compagnia di Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis e dei grandi della musica italiana ed internazionale.

Il festival itinerante farà tappa in quattro grandi porti del Mar Mediterraneo a partire da quello di Palermo, fino a toccare le splendide città di Malta, Barcellona e Marsiglia.

A chiarirlo è il sito di radionorba.it che insieme a R101 e Radio 105 firma questo grande e nuovo format in giro per l’Europa in partnership ovviamente con il main sponsor MSC Crociere.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: tutti gli artisti partecipanti

Le quattro puntate in onda su Italia 1 saranno l’occasione per gustarsi la grande musica nostrana ed internazionale grazie ad oltre 40 artisti artisti che saliranno su palco della ammiraglia della flotta Msc Crociere.

Qualche giorno fa il sito di radionorba.it ha fornito l’elenco completo dei cantanti partecipanti alla prima edizione di Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica.

Ecco di seguito tutti gli artisti partecipanti:

Achille Lauro,

La Rappresentate di Lista,

Giusy Ferreri,

Noemi,

Fabrizio Moro,

Ermal Meta,

Elodie,

Fred De Palma,

Annalisa,

Irama,

Sangiovanni,

Dargen D’Amico,

Gué,

Tommaso Paradiso,

The Kolors,

Rkomi,

Mr Rain,

Aka 7even,

Tananai,

Federico Rossi,

Nella lista è presente anche Fedez che però non ha ancora dato nuove notizie sul suo stato di salute dopo le dolci immagini dall’ospedale. E ancora:

Sottotono,

Michele Bravi,

Pinguini Tattici Nucleari,

Riki,