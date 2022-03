Fabrizio Corona scompare da Instagram: che cosa è successo all’ex re dei paparazzi: spunta il ban

Fabrizio Corona non è più su Instagram perché il social lo ha bannato. Il motivo sembra essere collegato ad una storia postata dall'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona utilizzava molto il suo profilo Instagram, sia per lavoro che per fare dichiarazioni piccanti. Ultimamente erano diventate virali le frecciatine alla coppia nata al Grande Fratello Vip 2022, composta da Sophie e Alessandro. Ma quello che ha fatto più scandalo è stata una foto che il personaggio televisivo ha pubblicato sul suo profilo. Si tratta di una foto che ritrae Federica Calemme, concorrente dell’ultima edizione del Gf Vip. Per questo scatto è stato accusato di Body Shaming e bannato da Instagram.

Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram

Se si cerca su Instagram il nome del chiacchierato personaggio televisivo, il social scrive questa frase: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile.

È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram“. L’account e tutto il suo contenuto sono spariti dal web da ore. Sono attive solo le fanpage e alcuni account fake inattivi da mesi.

Inizialmente non si capiva quale fosse il motivo. Da una parte c’era chi pensava che il blocco fosse dovuto alle segnalazioni, altri invece pensavano ad un possibile hackeraggio del profilo di Fabrizio Corona.

Il primo a parlare della questione è Amedeo Venza, l’agente di Corona.

L’influencer sulla sua pagina Instagram ha scritto: “A seguito di denunce, segnalazioni, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare“.

Il motivo per cui Fabrizio Corona non è più su Instagram

Il motivo sarebbe legato alle ultime Instagram Stories di Fabrizio Corona su Federica Calemme, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Nei giorni scorsi il re dei paparazzi ha pubblicato un’immagine della modella napoletana paragonando le sue gambe a quelle di un calciatore.

Quel post ha sollevato moltissime polemiche. Per questo fatto Corona è stato accusato di body shaming.

Le sue parole avrebbero violato le regole della community del social network, che avrebbe dunque deciso di bannare il profilo.

Non è la prima volta che Fabrizio si espone apertamente e in modo diretto sui social. Prima di Federica Calemme ha parlato molto anche contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sophie prima di entrare nella casa del Grande Fratello aveva avuto un breve flirt con Fabrizio, oltre a lavorarci anche insieme.

Ma una volta nel reality si è dichiarata single ed ha intrapreso una relazione, che continua anche fuori dalla casa, con Alessandro Basciano. Fabrizio anche in questo caso ha detto quello che pensava senza filtri: “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini”. Poi riferendosi alla coppia e paragonandola alla sua love story con Sara, ha detto: “copie mal riuscite”.