Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: lei a Verissimo racconta tutta la verità sul loro rapporto

Era stato Alfonso Signorini, durante il Grande Fratello Vip, a svelare le voci sul loro rapporto. In questi giorni Sophie Codegoni ha raccontato tutta la sua verità su Fabrizio Corona. Anche in questa occasione l’ex gieffina è stata accompagnata e supportata da Alessandro Basciano che si è detto molto infastidito dal comportamento dell’ex re dei paparazzi. Le loro parole.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano raccontano la loro verità

Ospiti a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 la giovane coppia che si è creata all’interno del GfVip 6 composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha detto la sua su Fabrizio Corona.

I due hanno esordito con: “Vi raccontiamo la nostra verità”.

Sophie Codegoni e i suoi rapporti con Fabrizio Corona

Durante la puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto a Sophie Codegoni di parlare della sua situazione con Fabrizio Corona. Sophie, quindi, ha iniziato a spiegare:

“Com’è la situazione? La situazione è semplice. Avevo un rapporto di amicizia con Fabrizio Corona, un’amicizia anche di lavoro. Oggi non c’è più nemmeno l’aspetto lavorativo e ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. – Poi continua – Oggi da parte sua ci sono frecciatine sui social e tanti tentativi di sminuire quello che siamo io e Alessandro Basciano.

Fabrizio Corona lo ricorderò per una grandissima persona, ma successivamente è stato una grande delusione. Continuasse a fare le sue storie su Instagram, ma a me non interessa parlare con lui e parlare di lui”.

Alessandro Basciano: ecco cosa pensa su Fabrizio Corona

In seguito è intervenuto anche Alessandro Basciano che si è detto molto infastidito dalle voci e dalle polemiche create, secondo lui, ad arte, dall’ex re dei paparazzi.

“Io ho il mio passato, lei ha il suo.

Mi ha solo dato fastidio che lui cercasse di sminuire la mia immagine, pensando di non poter essere all’altezza di una ragazza come lei”

Poi ha aggiunto che sarebbe stato lo stesso Fabrizio Corona ad ammettere di aver creato tutto il polverone semplicemente per fare parlare di lui. Alessandro Basciano infatti ha continuato a raccontare: “Lui, fuori dalle telecamere e dai social, mi ha confessato che era tutto per fare un po’ di hype e basta. E allora non mi sono preoccupato. Però lui continua a spararle”.

Già qualche giorno fa Alessandro Basciano, intervistato da Chi, aveva dichiarato: “Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi“.