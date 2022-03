Georgette Polizzi racconta il momento del parto e rivela un angosciante retroscena: “Mi è venuto un attacco di panico”

Georgette Polizzi è recentemente diventata mamma per la prima volta, ma l'esperienza del parto è stata particolarmente angosciante per la donna, che da tempo ha scoperto di avere la sclerosi multipla.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati da poco genitori per la prima volta, ma non tutto è filato liscio come si aspettavano. L’influencer è infatti da poco tornata sui social per raccontare alcuni retroscena legati al momento del parto, che ha vissuto in modo particolarmente angosciante. La donna ha infatti raccontato di essere stata assalita dal panico perché alcune sensazioni le hanno ricordato quelle provate agli esordi della sclerosi multipla, malattia di cui soffre ormai da tempo.

Georgette Polizzi è diventata mamma: l’annuncio sui social dopo il parto

Soltanto una settimana fa Georgette Polizzi ha rivelato ai fan di essere diventata finalmente mamma e che ha potuto finalmente abbracciare la sua piccola Sole.

Dal momento che l’influencer soffre ormai da tempo di sclerosi multipla ed ha scoperto di avere problemi di infertilità non è stato un percorso semplice, ma il desiderio di maternità era così forte che lei e suo marito Davide Tresse erano disposti a percorrere questo difficile percorso.

In questi giorni la Polizzi non ha mancato di condividere alcuni scatti della piccola, mostrandosi ovviamente al settimo cielo per il suo arrivo. Nonostante ciò, però, non tutto è esattamente filato liscio e nelle ultime ore è tornata su Instagram per raccontare anche le difficoltà che ha dovuto affrontare durante il parto.

Il racconto di Georgette Polizzi dopo il parto: “Mi è venuto un attacco di panico”

Oggi Georgette Polizzi si mostra sorridente ai suoi fan ed è ovviamente di essere riuscita a portare a termine la gravidanza nonostante le difficoltà comportate dalla sua condizione – dal momento che la donna ha da tempo scoperto di avere la sclerosi multipla.

Proprio su questo punto è tornata nelle ultime ore, raccontando di aver provato delle sensazioni molto simili a quelle provate agli esordi della malattia: “Mi avete chiesto del parto e di cos’è successo.

È stato molto duro, mi hanno fatto una spinale perché ho fatto il cesareo – esordisce su Instagram la Polizzi – ero molto serena e tranquilla, però poi quando me l’hanno fatta sono tornata indietro nel tempo a quando mi sono ammalata“.

Solitamente infatti la paziente viene messa in una particolare posizione, dal momento che l’iniezione si fa proprio nella regione lombare, una situazione analoga, spiega l’influencer, a quando le è stato prelevato per la prima volta il midollo dopo aver scoperto di avere la sclerosi multipla.

“In quei trenta secondi la mia mente ha fatto off, non so cosa mi sia successo.

Quando la spinale ha iniziato a fare effetto – spiega la donna – ho iniziato a non sentire più le gambe ed è la stessa sensazione che io ho avuto quando mi sono ammalata di sclerosi multipla“.

Uno dei primi sintomi che Georgette ha accusato, infatti, è stata la mancanza di sensibilità dal busto in giù, per cui si è trovata proiettata con la mente a quel periodo: “In quel momento lì mi è venuto un attacco di panico […] era come se non fossi più lì per partorire, la mia mente mi ha riportato indietro a quel tempo.

Non mi stavo godendo il parto” continua la Polizzi, spiegando che le ostetriche hanno provato a calmarla per tutto il tempo.

“È stato terrificante, io non ho ricordi del fatto che Sole stava venendo al mondo. Io in quel momento lì pensavo solo a quello” ha poi spiegato raccontando che i primi ricordi sono successivi, quando la bambina è stata allontanata e ha iniziato a piangere e lei ha tirato un sospiro di sollievo, capendo finalmente di poter conoscere la sua bambina.