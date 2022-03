Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati mamma e papà: il particolare nome scelto per la bimba

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono appena diventati genitori e hanno voluto subito condividere la notizia sui social, rivelando ai loro fan anche il nome della piccola. Dopo un iter lungo e non privo di problemi, la coppia ha potuto finalmente abbracciare la loro primogenita, della quale hanno condiviso i primi scatti sui social.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono genitori: qual è il nome della bimba

“21 marzo , primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo.

I nostri cuori scoppiano dì gioia“. Con queste parole Georgette e Davide hanno annunciato ai fan di essere diventati genitori, rivelando dunque anche il nome della bambina.

Un piccolo miracolo, come l’ha definita l’influencer, che ha dovuto affrontare un lungo percorso per poter diventare mamma per la prima volta. La donna, che soffre di sclerosi multipla, aveva confidato tempo fa ai fan di voler diventare mamma, ma di essere costretta a ricorrere alla fecondazione assistita. Nonostante le difficoltà, dunque, è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare mamma.

Chi è Georgette Polizzi: la scoperta della difficile malattia e il matrimonio con Davide Tresse

Nata nel 1982, Georgette Polizzi è divenuta famosa per la sua partecipazione a Temptation Island, percorso tv affrontato con Davide Tresse – con cui è convolata a nozze nel settembre del 2019.

Una vita affatto semplice la sua, fatta di abusi subiti da parte di entrambi i genitori. Come ha rivelato nel corso di un’intervista a Storie Italiane (programma condotto da Eleonora Daniele), la ragazza ha scelto di perdonare la madre perché soffriva di bipolarismo e spesso non era lucida.

Nel 2018 ha inoltre scoperto di soffrire di sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa che aggredisce il sistema nervoso centrale. La Polizzi ha infatti raccontato di essersi ritrovata a non avere più controllo sul suo corpo e di aver sofferto per un mese intero di mancanza di sensibilità al busto.

Il suo spirito combattivo però le ha sempre permesso di affrontare ogni sintomo della malattia e ogni complicazione che ha comportato. Come anticipato, infatti, la donna ha deciso di diventare mamma nonostante i suoi problemi, ricorrendo alla fecondazione assistita per riuscire a soddisfare il suo desiderio.