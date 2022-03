La Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso, su Italia1 terza puntata: Clizia Incorvaia Pupa per una sera

Barbara d’Urso ritorna su Italia 1 per presentare il terzo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show. Il programma va in onda a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 29 marzo 2022, dopo il riassestamento del palinsesto che inizialmente non avrebbe dovuto mandare in onda questo martedì la terza puntata del programma in modo da non farlo scontrare con una partita decisiva dell’Italia in programma su Rai1.

Nulla di tutto ciò vista la prematura sconfitta della nazionale di calco che lascia così via libera alla ciurma capitanata dalla conduttrice che vede i sempre presenti opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge ai quali si aggiungerà anche Clizia Incorvaia.

Sarà la showgirl neomamma l’ospite del terzo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show che promette scintille grazie alle anticipazioni rilasciate da mediasetplay.it.

La Pupa e il Secchione Show: la terza puntata del programma

Il terzo appuntamento stagionale con La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso va in onda martedì 29 marzo 2022. Il programma non si ferma come annunciato in precedenza anche dal promo lanciato dalla stessa Italia1 che ne aveva anticipato il ritorno in onda per il prossimo venerdì.

Nulla di tutto ciò visto che il pubblico della trasmissione si potrà godere subito il nuovo appuntamento senza dover aspettare ulteriormente.

Tornano dunque i tre amati giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge ai quali si aggiungerà anche Clizia Incorvaia, la Pupa per una sera che con il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti che prenderanno posto nella classifica finale.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della terza puntata

In apertura di puntata, come anticipato dal sito mediasetplay.it, la trasmissione farà spazio a Flavia Vento per farle commentare il suo abbandono dopo solo 8 giorni di gioco.

. Al suo posto entrerà nel cast Elena Morali il cui ingresso promette scintille. Barbara d’Urso presenterà quindi Elena Morali come sua sostituta, volto noto di ritorno della trasmissione.

In studio ritorna Guenda Goria che sarà protagonista di un doppio confronto, uno con la modella Mila Suarez nonché Pupa seducente del suo fidanzato secchione Mirko, e l’altro con la pupa Vera Miales, fidanzata del padre Amedeo Goria che sembra molto vicina al suo secchione Nicolò Scalfi.

Avranno spazio in puntata anche Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini che saranno protagonisti di uno scontro e poi anche un momento molto toccante con il racconto commovente di una pupa.

Non mancheranno poi le iconiche prove che sanciranno la prima coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.