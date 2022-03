Lele Spedicato dei Negramaro è di nuovo papà: il chitarrista rivela anche lo speciale nome della bambina

Lele Spedicato in queste ore è tornato sui social per annunciare ai fan che lui e sua moglie Clio Evans sono finalmente diventati genitori per la seconda volta, rivelando anche il nome della piccola nuova arrivata in famiglia.

Dopo aver annunciato che sua moglie Clio Evans era incinta, Lele Spedicato è oggi tornato sui social per rivelare che la bimba è nata e sta benissimo. Il chitarrista dei Negramaro ha condiviso qualche scatto dall’ospedale e ha approfittato del post per rivelare anche lo speciale nome che lui e la moglie hanno scelto per la bambina.

Lele Spedicato e Clio Evans di nuovo genitori: qual è il nome della neonata

Soltanto qualche mese fa Lele Spedicato annunciava ai fan che sua moglie Clio era in dolce attesa per la seconda volta, annunciando anche che ad aprile la sua famiglia si sarebbe allargata. Il momento è dunque arrivato e proprio in queste ore il chitarrista ha annunciato che la sua piccola è nata.

“Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio” ha scritto l’uomo sui social, rivelando dunque il nome della neonata. Un nome importante – della divinità romana della caccia – simbolo senz’altro di forza ma anche di protezione.

Un momento davvero speciale per la coppia, che ha anche dovuto affrontare momenti davvero bui non troppo tempo fa, quando Lele Spedicato è stato colpito da un’emorragia cerebrale che gli è quasi costata la vita.

Ad oggi si è completamente ripreso e insieme a Clio, che in quegli attimi non si è mai arresa, sono riusciti ad andare avanti con la loro vita.

Lele Spedicato è di nuovo papà: gli auguri da parte dei vip sotto lo scatto condiviso

Come spesso accade in queste circostanze, il post condiviso da Lele Spedicato non è passato inosservato agli occhi dei vip e dei colleghi, che sono corsi su Instagram per fare gli auguri alla coppia.

Tra i tanti commenti ricevuti ci sono quelli di Emma Marrone, che ha scritto “Auguri” con moltissimi cuori rossi affianco, Alberto Matano (che ha dato il benvenuto alla piccola Diana) e tantissimi altri.

Anche i Negramaro si sono uniti in questo augurio, commentando lo scatto con l’account ufficiale del gruppo e scrivendo un dolcissimo “benvenuta!” affiancato da moltissimi cuori.