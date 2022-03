Red Canzian parla dell’infezione al cuore e del ricovero: “Quello che ho avuto è stato brutto”

Red Canzian è tornato a una vita (quasi)normale dopo il brutto spavento causato dall’infezione cardiaca che gli è costata un ricovero in condizioni critiche. Il bassista dei Pooh è arrivato a rischiare la setticemia; ora Red Canzian è guarito e un fase di ripresa, dopo due mesi la malattia è ormai un ricordo lontano ma ancora vivido, come lui stesso ha già raccontato a Domenica In. Il suo racconto a Oggi è un altro giorno, dove è stato ospite di Serena Bortone in collegamento.

Red Canzian racconta l’infezione al cuore che l’ha colpito

Il ricovero di Red Canzian presso l’ospedale di Treviso Ca’ Foncello è scattato lo scorso gennaio, quando l’artista ha accusato il colpo più duro, il ricovero in terapia intensiva.

Ai tempi era stato lui stesso a dare l’annuncio della sua malattia tramite un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Nel salotto di Serena Bortone, Red ha raccontato ulteriori dettagli dell’accaduto: “L’ho sentito dentro di me, perché non sono mai stato in quelle condizioni, da perdere il senso dell’equilibrio, della realtà, del pensiero. Sragionavo, ero completamente aggredito da questa infezione“.

“Ho avuto paura di quello, di non avere più il controllo del mio corpo.

Poi dopo l’operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo e non potevo fare”.

La figlia di Red Canzian parla della malattia del padre

Ospite di Serena Bortone, ma in studio, anche Chiara, figlia di Red Canzian che ha raccontato come ha vissuto quel periodo: “È stato complesso“, ha detto “Ho messo una barriera intorno a me, un muro alle emozioni.

Non potevo cedere neanche un pochino, perché volevo che tutto fosse perfetto, che potesse andare in scena come papà l’aveva pensato, al massimo.

Ho dato il 300% in ogni aspetto ed era importante che io fossi assolutamente lucida” in riferimento al musical Casanova Opera Pop che avrebbe dovuto debuttare proprio a ridosso del ricovero di Red.

Chiara Canzian ha poi aggiunto: “Non mi sfogavo con nessuno, forse un po’ a casa con mio marito. Devo dire che ho proprio cercato di metterla dentro di me la preoccupazione, ferma per un po’”.