Valentino Rossi parla della figlia Giulietta: “La desideravo”. La nuova vita da papà del campione

Dopo aver appeso il casco al chiodo, Valentino Rossi non perde tempo e incastra tutti i suoi desideri come se fosse un puzzle. Appena dice di voler smettere con le corse, pubblica un post su Instagram in cui rivela che presto diventerà papà di una femminuccia. Oggi a 3 settimane dalla nascita, l’ex pilota di MotoGP rilascia un’intervista per Il Giornale. Racconta com’è la figlia e quanto è felice di essere diventato papà.

Giulietta Rossi: com’è la figlia dell’ex pilota di MotoGp e il suo desiderio di diventare papà

Il 4 marzo 2022 è nata Giulietta Rossi, la figlia di Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello.

A comunicare la notizia è stato il papà che ha pubblicato sui social la foto del piede della bambina con una didascalia: “Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi!”.

Valentino concede la sua prima intervista da papà a Il Giornale. Le parole che usa per rispondere alle domande sulla figlia e sulla compagna sono di un uomo innamorato. La figlia la descrive così: “La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. È tranquilla come me e Francesca. Dà gusto!”. Riserva delle buone parole d’amore anche per la compagna: “Francesca è una grande mamma“.

La nascita di Giulietta ha proiettato la coppia tre metri sopra il cielo. “Una sensazione nuova, unica” racconta Rossi al quotidiano. Valentino Rossi voleva essere genitore: “La desideravo, sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo”.

Valentino Rossi e la compagna Francesca: come si sono conosciuti

Il campione ha avuto moltissime love stories, tutte mantenute nel massimo riserbo. Nel 2012 si è fidanzato con la modella Linda Morselli; la loro storia è durata 4 anni, record per Valentino, che era solito avere flirt brevi.

Dopo la rottura, il pilota ha rivelato in un’intervista a Il Corriere di essere alla ricerca dell’amore con la A maiuscola e lo ha trovato grazie a Francesca Sofia Novello.

Si sono conosciuti nel 2017 durante una gara a Monza in cui lui gareggiava e lei faceva l’ombrellina.

Lei ha 15 anni di meno, ma la differenza di età non impedisce il crearsi di un bellissimo feeling. Ma il campione era titubante per via di una lunga relazione finita da poco: “Non ero pronto per qualcosa di serio. L’ho incontrata un po’ troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un’altra storia.

L’ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po’. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l’ultimatum e allora le ho detto: Ok, sono pronto“.

La coppia ha annunciato l’arrivo del primo figlio in un modo molto molto particolare. Valentino è anche soprannominato il “dottore”, perché ha dato la notizia sui social con uno scatto in cui lui ha il camice. La didascalia citava: “Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta: aspettiamo una bambina”.