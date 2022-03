Arena ’60 ’70 ’80 ritorna in televisione: Rai1 pronta a fare nuovamente spazio allo show di Amadeus

Le due serate evento andate in onda su Rai1 il 25 settembre ed il 2 ottobre dello scorso anno potrebbero non essere le uniche del progetto condotto da Amadeus. Il binomio che lega il conduttore alla musica ha infatti portato al successo le due puntate di Arena ’60, ’70, ’80 che hanno celebrato al meglio la grande musica dei tre decenni di riferimento. Il pubblico ha gradito particolarmente lo show andato in scena all’Arena di Verona che ha riportato alla memoria i grandi successi di quegli anni con la partecipazione degli artisti che hanno segnato proprio quelle epoche. Con queste premesse era facile pensare al ritorno della trasmissione che in queste ore sembrerebbe trovare corpo nelle indiscrezioni che circolano sul web.

Rai1 starebbe infatti pensando di replicare il successo dello scorso autunno riproponendo Arena ’60, ’70, ’80 con due importanti novità.

Arena ’60, ’70, ’80 potrebbe ritornare su Rai1: i rumors

Amadeus e la musica è un binomio che in questi anni ha regalato molti successi alla televisione pubblica. Al pari del Festival di Sanremo il conduttore dal tocco magico si è reso protagonista di show di successo come l’Anno che verrà ed Arena ’60, ’70, ’80, tutti a base di divertimento, musica e grandi artisti.

Rai1 ha giovato alla grande del successo dei format condotti dal volto di punta del suo canale ed ovviamente non ha proprio nessuna intenzione di rompere l’accoppiata vincente, tanto che nelle ultime ore si sono susseguite con insistenza le voci su di uno dei tre programmi sopracitati.

Stiamo parlando con precisione di Arena ’60, ’70, ’80 che, come afferma con convinzione TvBlog.it, sarebbe pronto a ripetere l’esperimento di successo dello scorso autunno. Le due serate andate in scena all’Arena di Verona hanno infatti colpito il pubblico con il suo forte sapore di revival che ha riportato sul palco le icone della musica italiana ed internazionale di quei tre decenni.

Arena ’60, ’70, ’80: le due importanti novità del ritorno su Rai1

Il sito rilancia con certezza il ritorno della trasmissione sulle frequenze di Rai1 dal prossimo 17 settembre 2022 lanciando la succulenta indiscrezioni anticipando due succulente novità. Arena ’60, ’70, ’80 sarebbe pronta a tornare in televisione non per due ma per ben tre serate evento sempre da tenersi all’Arena di Verona.

E non finisce qui visto che, come sempre TvBlog.it ha annunciato, la trasmissione è pronta ad inglobare nelle serate anche il decennio degli anni ’90.

Per Amadeus si preannuncia così un inizio scoppiettante della prossima stagione televisivo ovviamente a ritmo di musica.