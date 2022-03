Carlo Conti e Fiorella Mannoia conducono la serata evento in ricordo di Lucio Dalla: gli ospiti

Era noto che Rai1, nei mesi più caldi dell’anno, avesse l’intenzione di proporre al suo pubblico delle serate all’insegna della buona musica. Una di queste era quella in onore di Lucio Dalla a dieci anni dalla scomparsa del grande artista bolognese, venuto a mancare l’1 marzo del 2012. Sembra proprio che la speciale serata che si terrà nella splendida Arena di Verona si stia organizzando per i primi di giugno con alla conduzione un duo d’eccezione. Dovrebbero essere Carlo Conti e Fiorella Mannoia a presentare l’evento che, come è giusto che sia, ospiterà tanti volti noti della musica italiana che hanno conosciuto Dalla o ne sono stati ispirati dalla sua immensa arte.

I primi nomi dei cantanti che si esibiranno nella cornice veronese nella serata evento dedicata a Lucio Dalla.

L’evento speciale in memoria di Lucio Dalla

Rai1 ha tutte le intenzioni di confermarsi come la casa della grande musica italiana con l’organizzazione dell’evento che omaggerà l’immensa figura di Lucio Dalla a 10anni dalla sua prematura scomparsa. Il ricordo dell’artista bolognese sarà al centro della serata che, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, sarà intitolata DallArenaLucio.

Il titolo evocativo fonde il nome del cantante con quello del luogo che ospiterà le esibizioni degli ospiti sulle note delle sue canzoni ovvero la magica Arena di Verona.

A condurre ci dovrebbero essere Carlo Conti e Fiorella Mannoia e l’appuntamento per i tanti fan del cantante con la messa in onda su Rai1 dovrebbe andare in scena lunedì 2 giugno 2022.

DallArenaLucio: i nomi dei primi ospiti

Lo stesso sito di Tv Sorrisi e Canzoni ha anche rilasciato i primi nomi degli ospiti che si dovrebbero esibire per ricordare Lucio Dalla, svelando chi potrebbe partecipare alla serata. Tra i tanti ospiti spiccano nomi di colleghi ed amici che hanno conosciuto il bolognese o che sono stati ispirati dalla sua arte, ecco di chi si tratta ed ai quali se ne potrebbero aggiungere ancora tanti altri: