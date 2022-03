Don Matteo 13 in arrivo: tra Terence Hill e Raoul Bova, il cast svela i segreti della nuova stagione

Don Matteo 13 prende il via su Rai1 a partire da giovedì 13 marzo 2022. Scopri le dichiarazioni degli attori sull'avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova e sul ritorno di Flavio Insinna.

Giovedì 31 marzo 2022 prende il via su Rai1 la tredicesima ed attesissima stagione di Don Matteo. La longeva serie televisiva firmata da Lux Vide e Rai Fiction è arrivata ad un punto di svolta epocale della sua lunga narrazione, con il tanto chiacchierato passeggio di consegne tra il personaggio di Terence Hill ed il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova che sta per diventare realtà. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione ne hanno parlato i produttori ed il cast di attori del titolo di successo, raccontando cosa succederà nelle dieci nuove puntate che accompagneranno il pubblico in questa lunga primavera.

Don Matteo 13: il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova

Dopo 22 anni dall’inizio della narrazione la serie tv cambia volto. Con la tredicesima stagione in arrivo su Rai1 a partire da giovedì 31 marzo 2022 avverrà infatti il tanto discusso cambio di protagonista che coinvolgerà da vicino i personaggi interpretati dall’iconico Terence Hill e dalla new entry Raoul Bova.

Don Matteo 13 è pronto a sorprendere il suo affezionato pubblico con questa svolta epocale che gli stessi attori hanno commentato nel corso della conferenza stampa di lancio della nuova stagione.

Nelle corso delle prime puntate delle dieci che andranno in onda in primavera su Rai1 si consumerà il passaggio di consegne tra il vecchio parroco ed il nuovo Don Massimo.

Lo stesso Raoul Bova ha raccontato qualche dettaglio del suo ingresso nel cast della serie – come riportato da Adnkronos – dichiarando che: “Con Terence Hill ci siamo incontrati perché volevo guardarlo negli occhi e avere un consenso per questo passaggio di testimone.

Me l’ha dato dicendomi di scegliere io il nome del personaggio. Non è una sostituzione ma un inserimento per proseguire la serie”.

Don Matteo 13: il ritorno di Flavio Insinna

L’avvicendamento tra Don Matteo e Don Massimo non sarà l’unica novità della stagione in arrivo dal 31 marzo 2022.

A fare il paio con i confermatissimi Nino Frassica e la lanciatissima Maria Chiara Giannetta ci sarà il grande ritorno nel cast di Flavio Insinna nei panni del capitano Flavio Anceschi.

Il conduttore ed attore romano ritornerà ad interpretare il personaggio abbandonato nella quinta stagione che nel frattempo sarà rimasto vedovo e diventato Colonnello.