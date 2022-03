Don Matteo 13 arriva su Rai1 con Terence Hill e Raoul Bova: le anticipazioni della trama della prima puntata

Don Matteo 13 torna in onda su Rai1 nella prima serata di giovedì 31 marzo 2022. La trama della prima puntata e le novità del prodotto con Terence Hill.

Dopo svariati mesi di rumors ed indiscrezioni è ormai tempo di godersi il gradito ritorno della longeva serie televisiva con Terence Hill. Giovedì 31 marzo 2022 su Rai1 prende il via Don Matteo 13 con un carico di novità che definire epocali sembrerà poco. La prima puntata della nuova stagione darà il via al passaggio di consegne tra il volto storico delle vicende ambientate a Spoleto ed il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova, che pian piano farà conoscere ed apprezzare al pubblico Don Massimo in arrivo dalla quinta puntata. Ed ancora il ritorno di uno dei volti più amati della serie interpretato da Flavio Insinna e la conferma dell’amatissima Maria Chiara Giannetta e tanto altro ancora.

Scopri le anticipazioni della trama della prima puntata di Don Matteo 13.

Don Matteo 13: la prima puntata della nuova stagione

La longeva serie televisiva è arrivata ad una svolta epocale della sua narrazione ultra ventennale. Era il gennaio del 2000 quando le vicende di Don Matteo hanno preso il via tra l’entusiasmo del pubblico di Rai1 che per anni è stato sempre crescente e sempre più affezionate.

Il prodotto ha legato indissolubilmente la sua narrazione al volto dell’amatissimo Terence Hill che però giunti alla tredicesima stagione ha deciso di fare un passo indietro.

A partire infatti dalla prima puntata in onda giovedì 31 marzo 2022 al via dalle ore 21:25 ovviamente su Rai1 i fan del prodotto assisteranno al lungo passaggio di consegne con il Don Massimo di Raoul Bova.

Don Matteo 13: le anticipazioni della prima puntata

Il primo episodio di stagione avrà il titolo di Il giorno perfetto e Spoleto sarà in visibilio per i festeggiamenti del 40esimo anno di sacerdozio di Don Matteo.

Al fianco dell’amato parroco ci saranno gli amici di sempre con Cecchini intento a guidare i festosi preparati ed Anna e Marco un po’ più tranquilli dopo la fine della loro storia ed un punto d’incontro trovato con l’amicizia.

Il giorno gioioso verrà però rovinato dal ritrovamento di un cadavere. Una volta capita la sua identità si viene a sapere che l’uomo era molto vicino al parroco, facendo partire così le indagini da una cerchia un po’ più ristretta. Durante le indagini ci sarà tempo per le questioni amorose con Marco Nardi che spiazza Cecchini ribadendo di amare Anna senza però che lei ricambi.