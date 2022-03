Elenoire Casalegno conduce a Battiti Live- il viaggio della musica, chi è: carriera, vita privata e figli

Tutta la vita di Elenoire Casalegno che presto vedremo al timone di Battiti Live – il viaggio della musica. Dal debutto in tv alla sua un po’ sfortunata vita sentimentale.

Elenoire Casalegno e Nicolò De Vitiis sono alla conduzione di Battiti Live – Il viaggio della musica. Conduttrice, attrice e speaker radiofonica molto amata dal pubblico, in attesa di vederla al timone del nuovo programma musicale di Italia 1, conosciamo tutta la sua vita.

La vita privata di Elenoire Casalegno

Nata a Savona il 28 maggio 1976 da una famiglia di origini torinesi, Elenoire Casalegno all’età di 18 anni si trasferisce a Ravenna dove partecipa ad un concorso di bellezza per aspiranti modelle. Poco dopo arriva anche il suo debutto televisivo con Jamming su Italia 1 che condurrà fino al 1997.

Sin da giovanissima Elenoire Casalegno intraprende una relazione con Vittorio Sgarbi, durata però pochi anni,dal 1993 al 1997. In seguito, fino al 2014, si lega sentimentalmente con Dj Ringo e dal loro amore nasce anche una figlia, Swami.

Inoltre, Elenoire Casalegno è anche convolata a nozze con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4. Ma il matrimonio è terminato nel 2017, quando i due hanno divorziato. Oggi la conduttrice è fidanzata con un broker finanziario di 44 anni di nome Andrea.

Elenoire Casalegno e la carriera in tv

Il successo per Elenoire Casalegno arriva quando in coppia con Raimondo Vianello conduce Pressing su Italia 1.

Nello stesso periodo conduce, inoltre, anche Scherzi a parte e il Festivalbar. Intanto inizia anche la sua carriera come attrice nella serie S.P.Q.R. e come speaker in radio.

Dal 2003 al 2005 fa parte della tournèe teatrale dello spettacolo Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Nel 2009 lavora con Emilio Fede in Sipario del Tg4. L’anno seguente, nel 2010, conduce il Saturday Night Live from Milano su Italia 1. Ora torna alla conduzione di Battiti Live – il viaggio della musica con Nicolò De Vitiis.