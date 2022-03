Fedez è tornato a casa: le immagini di gioia e vicinanza di Chiara Ferragni nei giorni trascorsi in ospedale

Oggi Fedez è stato dimesso dall’ospedale: il rapper è stato ricoverato da alcuni giorni al San Raffaele di Milano, dopo l’operazione per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas scoperto recentemente.

Nei giorni precedenti era già stato comunicato che si sperava in una dimissione in tempi brevi Chiara Ferragni aveva condiviso una storia con le dita incrociate e Fedez, tramite la ricondivisione di un post, l’ha ringraziata per tutto l’amore e il supporto dimostrati in questi giorni davvero bui per lui. In questi giorni difficili per i Ferragnez, Chiara Ferragni è stata sempre molto presente al fianco del marito e lo ha supportato dando, al contempo, informazioni ai follower della coppia e foto che li mostravano insieme e relativamente sorridenti.

Chiara Ferragni e la storia con le dita incrociate

Chiara Ferragni posta sempre tantissime storie sul suo profilo Instagram, tenendo compagnia a tutti i suoi follower durante le giornate. In questi ultimi giorni bui per la sua famiglia, tramite le sue storie, la celebre influencer ha aggiornato fan e follower sulle condizioni di salute del marito Fedez, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essersi sottoposto a un’operazione per rimuovere un tumore endocrino al pancreas scoperto di recente.

Le stories pubblicate da Chiara Ferragni

Nelle ultime storie di Chiara, tra sponsorizzazioni dei suoi prodotti di makeup e momenti con i figli Leone e Vitttoria, spiccano due foto. La prima è un selfie dell’influencer accompagnata dalla frase inglese “And back to the hospital” (“E si torna in ospedale”, in italiano). L’immagine e la frase fanno intuire che Chiara stia andando a trovare Fedez per supportarlo e stargli accanto.

La storia seguente invece, mostra Chiara su un letto di ospedale.

Con le dita fa il segno di vittoria e in basso si possono notare 3 emoticon molto piccole: 2 segni di preghiera e una con le dita incrociate.

Chiara Ferragni e il supporto per Fedez

Sul profilo Instagram della celebre imprenditrice digitale spicca, inoltre, il suo ultimo post dedicato proprio a Fedez. Chiara Ferragni ha condiviso due selfie insieme al marito scattati nel letto di Fedez all’ospedale San Raffaele. Le immagini sono accompagnate dalla didascalia “Per sempre sarà” ad indicare l’amore che lega i due.

Il post è anche stato ricondiviso da Fedez stesso nelle sue storie, che accompagna l’immagine con la frase “Grazie per essere la mia roccia, sempre” aggiungendo un cuoricino.