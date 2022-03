Jessica Selassié svela il suo rapporto attuale con Barù Gaetani: “Se io sono triste anche lui è triste”

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La maggiore delle principesse Selassié, durante la sua avventura nel reality show, ha stretto un forte rapporto con Barù Gaetani, che ha appassionato molti fans: i Jerù.

Jessica Selassié ha parlato del rapporto con il nipote di Costantino della Gherardesca a Verissimo, ma anche nel corso di una recente intervista a Casa di Chi. La principessa, con le sue dichiarazioni, ha riacceso le speranze dei fans dei Jerù.

Jessica Selassié smentisce alcune fake news su Barù Gaetani

Jessica Selassié è intervenuta nell’ultima puntata di Casa di Chi.

La principessa ha raccontato di non essere ancora uscita con nessun uomo, dopo la fine del reality: “Non ho ancora visto nessuno. Sto andando molto molto piano“.

Jessica Selassié ha smentito la notizia, che raccontava di un suo invito a cena, rifiutato da Barù Gaetani: “Voglio smentire questa fake news perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù, è vero che ci sentiamo… Nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e quindi non c’è stato nessun rifiuto da parte sua… Appena sarà possibile comunque ci vedremo, anche in amicizia”. La principessa ha anche bollato come fake news un’altra indiscrezione, secondo la quale Barù Gaetani aveva definitivamente chiuso con lei: “No guarda, sono certa di questo: lui non ha rilasciato questa… Non è così”.

Infine ha anche svelato l’identità della donna, vista a cena con il nipote di Costantino della Gherardesca, tranquillizzando i fans: “Devono stare tranquilli, quella era una sua amica”.

Jessica Selassié e Barù Gaetani: il rapporto attuale degli ex gieffini

Jessica Selassié ha smentito varie notizie circolate nelle ultime settimane sul conto suo e di Barù Gaetani.

La principessa ha raccontato il rapporto che la lega, adesso, con l’ex gieffino: “Noi ci vogliamo bene… Non vuole che io ci rimanga male di nulla… Se io sono triste anche lui è triste… Tutto tranquillo… Come direbbe Barù ‘Fate scorrere le acque lentamente’“.

Jessica Selassié è sembrata piuttosto fiduciosa: “Ci sentiamo molto spesso… Per il momento non c’è molto da dire… Quando ci sarà, a modo nostro, ve lo faremo sapere… Se non dovesse essere, noi rimaniamo comunque dei buoni amici“.