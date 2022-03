Nicolas Vaporidis attacca Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi, l’opinionista replica: “Abbi rispetto”

Scontro al vetriolo tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria, che a L’Isola dei Famosi non se le mandano a dire. L’opinionista considera il naufrago regista di alcune strategie, come la motivazione che hanno portato Clemente Russo e Laura Maddaloni in nomination. L’attore non ci sta e la invita caldamente ad avere rispetto delle sue idee, ma la Luxuria sbotta: “Abbi rispetto delle opinioni degli altri“.

Nicolas Vaporidis ha agito di strategia? Il pensiero di Vladimir Luxuria

Nicolas Vaporidis è un fiume in piena e, in diretta a L’Isola dei Famosi, diventa protagonista di un acceso scontro a distanza con Vladimir Luxuria.

In Palapa si parla della sua motivazione alla nomination rivolta a Clemente Russo e Laura Maddaloni nella scorsa puntata, spiegando di aver agito d’istinto poiché in difficoltà. L’attore, infatti, non avrebbe voluto nominarli ma alla fine la scelta è ricaduta su di loro. “Ho ragionato di testa mia, mi prendo la responsabilità” spiega.

Tuttavia Vladimir Luxuria ha una sua idea sul gesto di Vaporidis e lo accusa di strategia. Ritiene infatti che l’attore abbia mandato i Russo in nomination contro i già certi del televoto Carmen Di Pietro e Alessandro. L’opinionista esprime il suo pensiero a riguardo: “Nicolas lo conoscevo come attore, adesso lo scopro come regista.

Io penso che la motivazione che ha dato, che i Russo sono una coppia forte, è farlocca. Perché Nicolas sa bene che Carmen e Alessandro hanno superato tutte le nomination, quindi sanno benissimo che quella è una coppia forte. Invece io penso che Nicolas voleva far eliminare la coppia Russo“.

Nicolas Vaporidis attacca la Luxuria, che ribatte: “Abbi tu rispetto“

Parole che accendono subito la pronta reazione di Nicolas Vaporidis, che mal digerisce le illazioni dell’opinionista: “Ma assolutamente no, abbi rispetto delle mie motivazioni, per cortesia“.

La Luxuria però controbatte: “Però abbi tu rispetto di quello che pensiamo noi, perché non ci beviamo tutte le cose che tu dici“.

L’attore continua a difendere la sua posizione e la motivazione data alla nomination per Clemente e Laura, e riattacca Vladimir: “Magari avrò sbagliato, ma non è una giustificazione farlocca e continuo a mantenere il punto. Tu abbi rispetto delle motivazioni degli altri, che da là è facile parlare“. Immediata la contro-risposta dell’opinionista: “E tu abbi rispetto delle opinioni degli altri“.

Nicolas critica Carmen e Alessandro: la reazione di Vladimir Luxuria

Ma lo scontro in Palapa continua alcuni istanti dopo, quando Ilary Blasi chiede motivazioni a Nicolas Vaporidis su alcune sue recenti dichiarazioni su Carmen e Alessandro.

L’attore aveva infatti definito madre e figlio “la parte gossippara e trash del programma“, rivolgendo loro dunque una critica. E stasera, in diretta, spiega cos’aveva intenzione di dire con quelle parole: “Al pubblico piace continuare a vedere delle dinamiche di mamma e figlio che litigano quando probabilmente, se separati, Alessandro avrebbe potuto fare il suo percorso e noi avremmo potuto vedere un ragazzo di 20 anni da solo e Carmen non mamma ma donna: questo era il mio obiettivo“.

L’attore si sfoga nuovamente parlando delle condizioni sull’isola e della necessità di darsi da fare: “Non abbiamo il fuoco, abbiamo fatto di tutto, abbiamo mangiato riso secco e si sono sentite male 4 persone“. Dallo studio, però, Vladimir Luxuria torna a criticare l’attore per le sue dichiarazioni contro Carmen e Alessandro: “Non ti chiamo regista, adesso ti chiamo dottore, perché tu ovviamente viaggi in alto, sei l’intellettuale del gruppo, mentre Carmen e Alessandro sono il trash. Ma chi sei tu per decidere chi è trash e chi non è trash?

Abbassa le piume“.