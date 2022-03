Nicolas Vaporidis parla di Vladimir Luxuria al maschile a L’Isola dei Famosi: l’ira dell’opinionista e del web

Esplode la bufera su Nicolas Vaporidis, nello studio de L’Isola dei Famosi ma anche sul web. L’attore, durante una furiosa litigata a distanza con Vladimir Luxuria, si è più volte rivolta a lei utilizzando il maschile. La stessa opinionista gli ha subito fatto notare la caduta di stile replicando con rabbia: “Intanto di’ ‘Cara Vladi’ e non ‘Caro Vladi’“. E anche sul web il pubblico ha duramente criticato il naufrago.

Nicolas Vaporidis parla al maschile con Vladimir Luxuria: la reazione

Una puntata all’insegna delle polemiche quella in onda questa sera a L’Isola dei Famosi. Dopo il duro scontro tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro, protagonisti di un accesissimo diverbio a distanza sono stati Nicolas Vaporidis in Palapa e Vladimir Luxuria in studio.

L’opinionista l’ha accusato di mancanza di rispetto durante un battibecco e, in particolare, di aver definito “trash” la coppia composta da Carmen Di Pietro e Alessandro. L’attore ha cercato di motivare quella dichiarazione, concludendo il suo intervento con le seguenti parole: “Questa era l’idea, caro Vladimir…”

Le sue parole hanno subito scatenato una tempesta di critiche in studio e non solo, essendosi rivolto all’opinionista al maschile e non al femminile.

La stessa Vladimir ha subito rimarcato questo impostante aspetto, evidenziando la caduta di stile del naufrago: “Intanto di’ ‘Cara Vladi’ tanto per cominciare, e non ‘Caro Vladi’, se parliamo di rispetto Nicolas… ok? E con questo ho chiuso“. In studio esplode un boato di applausi.

Il web condanna Nicolas Vaporidis: “Di cattivo gusto“

Ma anche sul web il pubblico non ha risparmiato critiche a Nicolas Vaporidis, difendendo a spada tratta Vladimir Luxuria.

“Nicolas si é riferito a Vladimir parlando al maschile “Caro Vladimir” Di cattivo gusto. FUORI. FILA“: esplode di rabbia un utente su Twitter, sottolineando la caduta di stile e condividendo il video di quei brevi secondi.

“La poca sensibilità di Nicolas che per più volte ha chiamato Vladimir al maschile” scrive un altro utente.

C’è anche chi confessa di aver sempre sostenuto l’attore, ma di essersi ricreduto dopo quanto accaduto stasera: “Mi dispiace perché ero una fan sfegata di Nicolas fino a pochi minuti fa. Ma stasera con la nostra Vladimir ha sbagliato veramente tanto, incommentabile. Non ho parole per commentare cioè che è successo. Nel 2022 una cosa del genere è inaccettabile“.

Nicolas si é riferito a Vladimir parlando al maschile “Caro Vladimir” Di cattivo gusto.

FUORI. FILA.#isola pic.twitter.com/B0yFxMiomx — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) March 31, 2022

La poca sensibilità di Nicolas che per più volte ha chiamato Vladimir al maschile #Isola pic.twitter.com/VyCSG0qB4O — F. 🌫 (@ArgentineBlood) March 31, 2022

Mi dispiace perché ero una fan sfegata di Nicolas fino a pochi minuti fa.

Ma stasera con la nostra Vladimir ha sbagliato veramente tanto, incommentabile. Non ho parole per commentare cioè che è successo.

Nel 2022 una cosa del genere è inaccettabile. #isola — 𝐍 𝐀 𝐆 𝐈 𝐍 𝐈 🏳️‍🌈 🌈 (@NAGINI_SNAKE_) March 31, 2022