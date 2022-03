Nicolò De Devitiis, chi è l’inviato di punta de Le Iene: esordi, carriera, vita privata e fidanzate

Tra i volti più amati de Le Iene c’è anche Nicolò De Devitiis, inviato che da quasi 10 anni fa parte del team del programma. Il conduttore si è infatti distinto da giovane nel mondo radiofonico e televisivo, iniziando a lavorare subito dopo la laurea. Più difficile, invece, scoprire qualcosa sulla sua vita privata, nonostante anche in questo caso ci siano interessanti informazioni sul suo conto.

Le relazioni più famose di Nicolò De Devitiis

Nato a Roma nel 1990, Nicolò De Devitiis si è fatto notare fin da giovanissimo sul web; dopo la laurea in economia (con magistrale in marketing e comunicazione) diventa infatti il primo bike blogger italiano, arrivando pian piano agli studi de Le Iene.

Dividendosi tra la capitale e Milano (per lavoro) – si suppone dunque che abiti proprio a Roma – Nicolò è stato pizzicato in compagnia di alcune donne piuttosto note nell’ambiente vip. Ad esempio nel 2018 l’inviato e è stato avvistato in compagnia di Eleonora Pedron, ma tra i due i rapporti non sono durati.

Nel 2019 sono circolate le prime indiscrezioni di una relazione con l’ex iena Veronica Ruggeri (precedentemente accostata al cantante Piero Barone), anche se sulle prime nessuno dei due ha confermato la notizia, successivamente lo stesso De Devitiis ha rilasciato un’intervista a Grazia, stando a quanto riportato da Donna Glamour, in cui ha parlato della sua relazione aggiungendo anche: “Mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme“.

Nicolò De Devitiis, gli esordi come bike blogger e l’arrivo a Le Iene

Come anticipato Nicolò De Devitiis, dopo la laurea, si è fatto conoscere grazie alla sua attività di bike blogger, sfruttando dunque le sue due più grandi passioni: il ciclismo e la fotografia.

Il suo lavoro sui social gli consente dunque di essere ben presto notato dai primi programmi tv e inizia a lavorare come inviato per diversi format finché nel 2013/2014 inizia a collaborare con Le Iene.

La sua carriera a quel punto ha subito un’impennata e nel 2016 era in tv al fianco di Diletta Leotta per il programma Estate Mondiale su SkySport1 e successivamente (sullo stesso canale) per Goal Deejay. Di recente si è fatto notare per numerosissimi programmi a tema musicale, come progetti collaterali al Festival di Sanremo e la conduzione della 51ª edizione del Giffoni Film Festival.