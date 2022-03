Uccide il suocero con un’ascia a Porto Torres, morta anche la suocera dopo un mese di coma

La tragedia si è consumata nel sassarese e ha visto la morte di un uomo per mani del genero. Ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni della moglie della vittima.

Non si arresta la tragedia avvenuta a Porto Torres a fine febbraio, che ha visto la morte di un poliziotto in pensione da parte dell’ex genero. Ci sono infatti aggiornamenti sulle condizioni della moglie della vittima e della figlia della coppia.

Uccide il suocero con un’ascia, ora il decesso della suocera: il dramma di Porto Torres

La tragedia si è consumata a Porto Torres, in Sardegna, il 26 febbraio 2022. Quella sera, intorno alle 20.30, il 40enne Fulvio Baule aveva colpito con un’ascia il suocero Basilio Saladdino, poliziotto in pensione, uccidendolo. Aveva anche ferito gravemente la moglie di lui, la 70enne Caterina Mancusa, e la figlia dei due, la 39enne Ilaria Saladdino, la sua ex moglie da cui Fulvio Baule si era separato appena pochi mesi prima.

Dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni, Caterina è morta ieri sera, 30 marzo, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. A provocare il decesso dopo più di un mese, le terribili ferite alla testa e al torace provocate dall’ascia.

Come è avvenuta la tragedia di Porto Torres, consumata davanti ai figli piccoli della coppia

Anche la figlia della coppia, ex moglie di Baule, si trova attualmente ricoverata presso il reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari.

Colpita anche lei dalla furia dell’ex marito, si trova in stato di coma.

Al momento, Fulvio Baule si trova nel carcere di Bancali, a Sassari.

Su di lui ora pende l’accusa di duplice omicidio aggravato, nei confronti dei due suoceri, e di tentato omicidio della moglie. L’aggressione, che ha avuto luogo a fine febbraio, sarebbe iniziata dopo una violenta lite tra Baule e l’ex moglie, avvenuta davanti alla casa dei suoceri in una via centrale di Porto Torres. A seguito all’intervento del suocero, ex poliziotto, l’uomo avrebbe afferrato un’ascia nella propria macchina e avrebbe colpito con incredibile violenza l’ex moglie ed entrambi i suoceri.

La tragedia si sarebbe consumata davanti ai due gemellini avuti dalla coppia, di appena 1 anno di età.