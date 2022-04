Bruce Willis e i messaggi d’amore delle figlie Rumer e Scout LaRue dopo l’addio alle scene per afasia

In questi ultimi giorni Hollywood è stata sconvolta da una terribile notizia: Bruce Willis ha detto addio alle scene a causa dell’afasia, una terribile patologia che compromette la capacità di esprimersi o comprendere parole (che siano scritte o orali). A dare la notizia è stata la famiglia tramite un post su Instagram, lo stesso social in cui proprio in queste ore le figlie Rumer e Scout LaRue hanno condiviso alcuni scatti con il padre di quando erano piccole.

Bruce Willis, l’attore costretto al ritiro dalla recitazione a causa dell’afasia

Con un post firmato da tutta la famiglia, compresa l’ex moglie Demi Moore, in questi giorni è stato reso noto che l’attore Bruce Willis ha detto addio al cinema.

La causa, spiegano le figlie nello stesso contenuto, è da imputare alla diagnosi di afasia scoperta proprio di recente, che compromette del tutto o parzialmente la capacità di esprimersi o comprendere le parole.

La patologia è causata solitamente da disturbi che possono portare a danni progressivi – come ictus, encefaliti e traumi cranici- o anche malattie progressive come un tumore cerebrale. Può presentarsi inoltre anche in casi di demenza, anch’essa soggetta al peggioramento con l’andare del tempo.

Tra i sintomi invece, come anticipato, ci sono difficoltà nel parlare, leggere e scrivere parole, per cui sono le capacità verbali e di comprensione ad essere compromesse in questi casi. In alcuni casi è possibile affrontare un lungo percorso medico che possa restituire al paziente la possibilità di comunicare – attraverso la logoterapia e – nel caso di tumori o edemi cerebrali – anche l’uso di corticosteroidi che possano aiutare a ridurre la pressione sulle aree del cervello che determinano il disturbo.

Bruce Willis, le figlie Rumer e Scout condividono alcuni vecchi scatti

Al momento non è chiaro a cosa sia dovuta l’afasia che ha colpito Bruce Willis, per cui non è stato reso noto se per l’attore c’è margine di miglioramento o meno.

Dopo l’annuncio infatti la famiglia non ha rilasciato ulteriori informazioni sulle condizioni del padre.

Sono però tornate sui social per condividere qualche vecchio scatto in compagnia della star, nel tentativo di omaggiarlo. Semplici storie su Instagram (nel caso di Rumer), non accompagnate però da alcuna didascalia, in cui Willis si mostrava in sua compagnia quando era piccola.

Per quanto riguarda invece Scout LaRue, la ragazza ha voluto invece condividere un lungo post in cui si rivolge direttamente ai fan, ripercorrendo anche gli istanti in cui la famiglia ha dovuto comunicare l’addio alla recitazione del padre: “Ieri è stato tutto così surreale, condividere qualcosa di così personale.

Non sapevo come sarebbe stato accolto, c’è sempre un’incognita quando ci si condivide in modo così vulnerabile nel mondo – confida la ragazza – Speravo in un po’ di amore e compassione, davvero non avrei MAI potuto prevedere la profondità e l’ampiezza dell’amore che abbiamo ricevuto ieri come famiglia“.

Successivamente ha spiegato che in tanti hanno speso bellissime parole e qualche preghiera per Bruce Willis, ringraziando anche i suoi follower per l’immenso amore dimostrato all’attore in queste difficili ore: “Sono così grata per il vostro amore, sono così grata di sapere cosa significa per voi mio padre“.