Costantino Vitagliano svela i cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip: “Prendevo 5000 euro a puntata”

Costantino Vitagliano è lontano dagli schermi televisivi da un po'. L'ex tronista ha raccontato di non voler tornare in televisione per i cachet bassi, svelando quello del GF Vip.

Costantino Vitagliano è, senza dubbio, il tronista più noto di Uomini e Donne. La partecipazione al dating show, infatti, ha donato al tronista un’indiscussa fama, che, però, ha avuto anche delle conseguenze negative.

Costantino Vitagliano, infatti, ha raccontato di aver subito degli attacchi di panico nel periodo in cui era all’apice della sua carriera televisiva.

Recentemente l’ex tronista ha svelato altri dettagli sulle sue esperienze nel mondo dello spettacolo. Durante un’intervista per RTL 102.5 News, Costantino Vitagliano ha svelato il cachet percepito per partecipare al Grande Fratello Vip, come riportato da Il Tempo.

Costantino Vitagliano e la carriera televisiva

Costantino Vitagliano è lontano dal mondo dello spettacolo da un po’ di tempo. L’ex gieffino ha rivelato di non voler più apparire in televisione, anche per i cachet bassi: “Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… Non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet“. L’ex tronista ha svelato quanto ha percepito all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Io all’ultimo mio Grande Fratello Vip, il primo, prendevo 5000 euro a puntata ma parliamo che già allora erano calati.

In tutto erano 10 puntate”.

Costantino Vitagliano ha raccontato il suo lavoro attuale, lontano dai riflettori: “Più che un nuovo lavoro e qualcosa che già facevo prima, come imprenditore. Agenzia interinale: l’Italia finalmente sta ripartendo, noi troviamo lavoro alle persone e allo stesso tempo le agenzie ci contattano per avere vari tipi di professionisti che possono essere sia dirigenti che manodopera”.

La vita privata di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano non appare da un po’ in televisione.

L’ex tronista, però, mette sempre al centro delle sue giornate la forma fisica: “Mi mantengo, i muscoli di una volta non li voglio neanche più ma voglio essere per la mia età tonico ma che mi possa anche muovere, anche perché più si va avanti con l’età e più i muscoli bisogna non gonfiarli ma allungarli.

Mi piace allenarmi, la pancetta? Giuro non la voglio, se mi alzo e mi ritrovo la pancetta sopprimetemi!”.

L’unico vero amore del tronista, invece, è la figlia Ayla: “Duro poco, sei mesi e via… Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… Però vai a litigare… Non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà e mia figlia e non tutte le donne accettano”.