Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: su Canale 5 torna il film con Omar Sy. Trama e quando vederlo

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse torna in onda su Canale5 nella prima serata di venerdì 1 aprile. Scopri la trama, le curiosità ed il cast del film con Omar Sy.

Nella prima serata di venerdì 1 aprile 2022 Canale5 propone un’altra la pellicola francese nella quale l’attore Omar Sy ricopre il ruolo del protagonista, dopo il successo di settimana scorsa con la messa in onda di Quasi Amici. L’interprete in Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse veste i panni di Samuel, un uomo single che non ha voglia di crescere e prendersi delle responsabilità che però tutto d’un tratto dovrà accogliere nella sua vita una figlia che non sapeva di aver avuto dalla ex. La commedia va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:45 circa.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: le curiostà ed il cast del film

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse (dal titolo in lingua francese di Demain tout commence) è una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2016 diretta da Hugo Gélin.

Il film è un remake del lavoro messicano dal titolo di Instructions Not Included del 2013 girato dal regista Eugenio Derbez.

Il protagonista Samule è interpretato da Omar Sy, apprezzato attore francese di tante commedie di successo come il cult Quasi amici che di recente ha anche prestato il suo volto per il progetto avvincente di Lupin targato Netflix.

Al suo fianco nel ruolo di coprotagonista vi è l’attrice Clémence Poésy, già vista nella famosa saga del maghetto Harry Potter nel ruolo della campionessa Tremaghi Fleur Delacour, che qui rappresenta una ex amante di Samuel che compare all’improvviso lasciandogli in carico la loro figlia.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: la trama del film

Samuel è un ragazzone che a difficoltà bada a se stesso con ritmi ed abitudini ormai consolidate come quelle di non volersi legare a nessuno ed a non prendersi mai le sue responsabilità in ambito sentimentale.

L’uomo non ne vuole sapere di mettere la testa a posto e si diverte ancora con gli amici e con alcune storielle amorose.

La sua vita però cambia per sempre quando compare Kristin, sua amante di un tempo che gli affida la loro figlia sparendo nel nulla. Gloria, questo il nome della piccola bimba, cambierà per sempre la vita di Samuel che nonostante non si senta pronto per fare da padre deciderà di prendersi le sue responsabilità, decidendo di educare e cresce la bimba da solo. Il rapporto tra i due si farà sempre più forte, anche più forte del ritorno della madre desiderosa di riprendersi la piccola, ma purtroppo non tanto forte come le vicende della vita.