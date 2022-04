Le scadenze fiscali di aprile 2022: il calendario di tutti ia pagamenti sia ordinari sia nuovi

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le scadenze fiscali di aprile 2022. Dai pagamenti ordinari alle novità, sono davvero molti gli appuntamenti fiscali per il mese in arrivo.

Scadenza fiscali di aprile 2022 entro il 15 del mese

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scadenziario fiscale del mese di aprile 2022. Primo appuntamento il 7 aprile. In tale data gli amministratori di condominio dovranno comunicare le spese sostenute nel 2021 per ristrutturazione, riqualificazione energetica, acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’edificio. La comunicazione si effettua esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

L’11 aprile due scadenze importanti. Il primo riguarda gli esercenti al minuto e le attività assimilate, ma anche le agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva. Essi devono comunicare i corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nell’anno 2020 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e dello Spazio economico europeo, e con residenza fuori dal territorio dello Stato.

Il secondo, invece, riguarda Onlus, enti del terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche, e consiste nella domanda di iscrizione al 5 x 1000.

Il 15 aprile scadono gli adempimenti contabili dei soggetti Iva con l’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo. Esse devono risultare da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti coinvolti. Oppure da fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione. Anche Asd, pro-loco e altre associazioni devono comunicare l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.

Scadenze fiscali di aprile 2022 dalla metà a fine mese

Il 19 aprile sono 58 i versamenti da effettuare. Tra questi, il pagamento dell’acconto pari al 100% dell’imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2022. Ma anche la Tobin tax, ovvero il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate a marzo. Da non dimenticare, il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei sostituti d’imposta.

Ma anche la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa a marzo. E pure il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali ai dipendenti erogate il mese precedente.

Il 26 aprile devono essere comunicati gli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

Il 29 aprile è la data di scadenza per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

La data è stata modificata in seguito all’uscita in Gazzetta Ufficiale del decreto Sostegni ter convertito. Si tratta di una scadenza fiscale importante da tenere in considerazione per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite nelle detrazioni riferite alle spese nel 2022.

Infine, il 30 aprile, è la data entro cui far domanda per pagare a rate quanto dovuto al Fisco da parte dei contribuenti decaduti dalla pace fiscale prima del periodo di sospensione del decreto Cura Italia. Tale modalità è stata concessa dal decreto Milleproroghe. Gli importi dovuti possono essere versati online tramite i servizi abilitati oppure presso uno sportello fisico.