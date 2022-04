Sophie Codegoni e Soleil Sorge e la chirurgia plastica: i ritocchini delle ex inquiline del GF Vip 6 

Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono diventate ottime amiche dopo una convivenza al Grande Fratello Vip non esattamente serena. Le due influencer però ora sembrano davvero affiatate, tanto da esser state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo insieme. Proprio nel corso della puntata hanno parlato del loro rapporto con la chirurgia estetica. Ecco cosa ne pensano.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge dicono cosa pensano della chirurgia plastica

Nel corso delle puntata di domenica pomeriggio di Verissimo, Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno raccontato dell’amicizia nata tra di loro dopo il Grande Fratello Vip.

Un sentimento assolutamente non scontato visto che durante la convivenza c’erano state diverse liti tra le due. Tuttavia, hanno spiegato, nella ‘bolla’ di Cinecittà ogni parola mal detta, ogni atteggiamento, assume proporzioni gigantesche. Gli screzi tra loro, hanno spiegato, nascevano da uno strano meccanismo che si era innescato all’interno della casa. “Giocavamo a chi feriva di più l’altra”, ha confessato Sophie.

Proprio in riferimento a queste continue battute, la conduttrice ne riporta alla mente delle ragazze una particolarmente infelice. “Hai più plastica che argomenti dentro di te” è stata una delle tante stoccate inflitte da Soleil a Sophie.

Si apre così il capitolo chirurgia plastica ma, alla fatidica domanda: “Pro o contro?”, la sorprendente risposta dell’influencer italo-americana.

Soleil Sorge ha fatto ricorso alla chirurgia plastica

“Non sono mai stata contro la chirurgia plastica. […] Era una battuta infelice di cui mi sono pentita. Non volevo ferirla” In più, bisogna sottolinearlo, Sophie Codegoni non ha mai fatto segreto di esservi ricorsa in passato. Soleil invece, che di battute di questo tipo ne ha fatte anche su altre ex coinquiline, non si era mai esposta a riguardo prima.

Tuttavia, anche lei in passato pare non abbia potuto far a meno di qualche ritocchino.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge: quali ritocchini hanno fatto

La prima a raccontare il rapporto con la chirurgia plastica è stata Sophie Codegoni. Malgrado il pubblico pensi che si sia rifatta più volte, la giovane influencer classe 2000 ha raccontato che ad oggi ha solo il seno rifatto. Tuttavia, ha ammesso, in passato era ricorsa al chirurgo anche per le labbra. “Ai tempi avevo rifatto anche le labbra. Poi, stavo esagerando.” E prosegue: “Quando capisci che la chirurgia non ti aiuta più a migliorare, ma che ti sta rovinando, ti sta proprio deturpando il corpo… ho detto basta.”

“Ho fatto la ialuronidasi. Ho tolto le labbra, quindi ad oggi ho solo il seno rifatto.” Poi la considerazione sul futuro: “Io dico sempre, mai dire mai. Se dovessi vedere qualcosa che mi causa insicurezza, qualcosa che voglio migliorare, la correggerò. Volevo lottare contro il mio labbro asimmetrico che ho sempre detestato. Oggi ce l’ho, lo amo e non mi dà problemi. Cercavo una perfezione che non esiste.”

A questo punto anche Soleil Sorge confessa di aver rifatto le labbra e che, prima di entrare nella casa del GF Vip, è ricorsa anche lei alla ialuronidasi, il trattamento per eliminare gli effetti del filler precedente.

“In una società come quella di oggi” ha raccontato a Silvia Toffanin: “Soprattutto se come noi fai un lavoro che ti espone, spesso c’è il paragone, il giudizio, il volere sempre un po’ di più.” E conclude: “Proprio grazie al fatto di aver ritoccato le labbra, ho scoperto che togliendo tutto mi sentivo più bella com’ero naturalmente.”