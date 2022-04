Un passo dal cielo 7 si farà ma senza Daniele Liotti: l’attore abbandona la serie di Rai1

I fan della fiction Un passo dal cielo nella prossima stagione dovranno fare a meno di uno dei personaggi ai quali si sono più affezionati. Seppur la conferma della stagione numero sette fosse già arrivata svariato tempo fa, una notizia inaspettata è arrivato qualche giorno fa. Pare che i telespettatori del prodotto in onda su Rai1 dovranno rinunciare a Daniele Liotti ed al suo personaggio del forestale Francesco Neri. A dare la notizia è stato il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati che in un’intervista ha raccontato la svolta della serie che già in passato aveva rinunciato al volto di Terence Hill per fare spazio proprio all’adesso uscente Liotti.

In Un passo dal cielo 7 non vedremo Daniele Liotti: l’attore lascia la serie

Le vicende del personaggio Francesco Neri si concluderanno con l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 andata in onda su Rai1 lo scorso 20 maggio. Il personaggio interpretato da Daniele Liotti era arrivato ad un punto di svolta dallo scoprire i segreti che giravano attorno alla scomparsa della sua amata che però, a quanto pare, dovrebbero rimanere incompiuti a causa dell’uscita di scena del forestale.

In Un passo dal cielo 7 non vedremo l’attore sbarcato nella serie dalla quinta stagione, quando toccò a lui prendere il posto dell’amatissimo Terence Hill.

Ci saranno infatti nuovi volti ad affiancare le vicende del personaggio che ha il volto di Giusy Buscemi, come dichiarato dal direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

Come sarà Un passo dal cielo 7

Sembra che ora, nella serie, avrà ancora più spazio il personaggio di Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi, nota anche per Doc-Nelle tue mani. Ansa riporta che il suo sarà un personaggio femminile forte e moderno, in grado di dare uno spessore nuovo alla serie e portare quindi novità. A lei si aggiungeranno anche due nuovi protagonisti maschili, ma ancora non viene svelato niente a riguardo.