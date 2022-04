Adriana Volpe e il video-messaggio per Manila Nazzaro dopo il GF Vip: “In Casa si sono approfittati di te”

Adriana Volpe si è detta infastidita dall'atteggiamento degli ex gieffini verso Manila Nazzaro. La conduttrice le manda un video-messaggio d'affetto a Verissimo, spendendo per lei parole d'elogio.

L’esperienza al Grande Fratello Vip per Manila Nazzaro è terminata da qualche settimana ed è in arrivo per lei un video-messaggio speciale. A Verissimo, ospite in studio con Miriana Trevisan, l’ex Miss Italia riceve un regalo speciale da una delle opinioniste del reality: Adriana Volpe. La conduttrice si congratula con lei per il suo percorso e si è detta dispiaciuta per il comportamento dei suoi coinquilini: il motivo.

Adriana Volpe: il video-messaggio per Manila Nazzaro a Verissimo

Proseguono a Verissimo le interviste di Silvia Toffanin ai grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, terminato poche settimane fa.

Oggi, nel salotto del talk show di Canale5, si sono presentate Manila Nazzaro e Miriana Trevisan per un’intervista di coppia nel segno della loro amicizia. Per ognuna di loro è arrivata anche una sorpresa speciale: per Miriana un video-messaggio da Laura Freddi, per Manila uno da Adriana Volpe.

Proprio colei che è stata opinionista del reality, al fianco di Sonia Bruganelli, ha voluto rivolgere alla Nazzaro parole speciali. Innanzitutto congratulandosi con lei per il grande percorso fatto seppur lontana dalla famiglia e dai figli: “Ti volevo fare i complimenti, perché da mamma sei stata strepitosa.

Non è facile stare 6 mesi lontana dai propri figli, e quindi hai dimostrato responsabilità e grande senso di sacrificio“.

Adriana Volpe su Manila Nazzaro: “In molti si sono approfittati di te“

A seguire, Adriana Volpe ricorda alcuni momenti del reality in cui Manila Nazzaro si è ritrovata “isolata” dal gruppo durante i momenti di festa. L’ex opinionista si è detta dispiaciuta per questo e ritiene che i coinquilini si siano spesso approfittati di lei: “Ricordando invece l’esperienza al GF Vip, penso che in Casa in molti si siano approfittati di te.

Ricordo quando, durante le feste, mentre gli altri ballavano e si divertivano, tu da sola sistemavi la cucina, la sala da pranzo.

Lì ci sono rimasta male, ma sai che ti dico? Ridici sopra“.

La stessa Manila Nazzaro era più volte finita nel mirino degli haters sui social, da loro spesso definita “la lavapiatti“ per via della sua grande premura nelle pulizie in Casa. Rispondendo a tali offese, l’ex Miss aveva detto: “Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così”.