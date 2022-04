Allegra Gucci ospite a Verissimo si racconta. Chi è la figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani

Allegra Gucci parla dopo 27 anni dalla morte di Maurizio Gucci e della condanna della madre. Allegra è la secondogenita di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, nata dopo la sorella maggiore, Alessandra. Entrambe erano giovanissime alla morte del padre avvenuta nel 1995; ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si racconta a cuore aperto.

Chi è Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani

Allegra Gucci è la secondogenita di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani; è nata nel 1981 (Alessandra invece è del 1977). Alla morte del padre erano entrambe giovanissime e al momento dell’arresto e della condanna della madre le è crollato il mondo addosso.

Oggi Allegra e Alessandra, che inizialmente avevano preso le difese della madre, non hanno più rapporti con Patrizia Reggiani. Non hanno i social e fanno una vita riservata e lontana dai riflettori vivendo tra Bruxelles e Saint Moritz.

La verità di Allegra Gucci sulla storia della famiglia

Recentemente di Allegra Gucci si è tornato a parlare a seguito di un libro scritto dalla stessa e intitolato: Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia. Un modo scelto da Allegra per raccontare la sua verità dopo 27 anni da quel tragico evento che ha stravolto la sua vita.

In un’intervista a Vanity Fair ha detto qual è il vero motivo che l’ha portata a parlare proprio ora. “Ho fatto questa intervista, ho scritto questo libro perché ho due figli piccoli. Vedendo il clamore suscitato dal film House of Gucci, non volevo crescessero senza sapere la verità. Ho ricostruito i ricordi pezzo per pezzo. A volte ho provato dolore, altre un senso di liberazione. È la mia lettera a mio padre Maurizio. Perché mio padre Maurizio è sempre qui” ha detto Allegra.

La figlia di Maurizio Gucci si è detta molto contraria alla storia raccontata dal film che parlava della storia della sua famiglia.

Secondo lei la pellicola non racconta la verità. Queste le sue parole: “Il film è stata un’occasione persa. Sarebbe stato più potente raccontare la verità, invece di fare una caricatura. Per questo ho scritto un libro, perché non voglio più sentire le bugie sulla mia famiglia”.

La morte di Maurizio Gucci raccontata da sua figlia Allegra

La figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani dichiara in un’intervista: “Avevo 11 anni quando mia madre, venne operata di tumore al cervello. Ne avevo 14 nel 1995, quando papà venne ucciso a Milano. Due in più quando mia madre venne arrestata e poi condannata come mandante del suo omicidio.

La mia vita e quella di mia sorella Alessandra è stata una continua rievocazione di quei fatti.

E nessuno si è mai chiesto che cosa provavamo”.

Sulla mamma dice che inizialmente la credeva innocente, nonostante molti la accusassero di aver pianificato l’omicidio del marito. Poi l’ammissione di Patrizia la fece crollare nel vuoto. Queste le sue parole: “Ero convinta della sua estraneità. È stata questa convinzione ferrea a sostenermi mentre le portavo i pacchi in carcere, anni spesi ad assisterla, a studiare i processi, a cercare di far emergere una volta per tutte la sua innocenza, Ma alla fine è sbottata dicendo che tutto quello che aveva fatto, lo aveva fatto per me e mia sorella.

Ho sentito il vuoto sotto i piedi. Una voragine”.

A Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 2 aprile 2022, Allegra ammette: “Speravo, dopo tanto tempo, di avere il diritto all’oblio, di vivere una vita in pace. Ma, purtroppo, mi sono resa conto che il passato è sempre presente, soprattutto dopo l’uscita del film House of Gucci che ha fatto scattare in me il bisogno di dire come sono andate realmente le cose”.