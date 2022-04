Verissimo ospiti di sabato 2 e domenica 3 aprile: chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin. Anticipazioni

Verissimo apre il suo studio per le due puntate di sabato 2 e domenica 3 aprile. Scopri chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin nel nuovo doppio appuntamento in onda su Canale5.

Verissimo va in onda rigorosamente su Canale5 con il suo doppio appuntamento settimanale condotto da Silvia Toffanin. A partire dalle ore 16.30 di sabato 2 aprile 2022 la conduttrice del programma apre lo studio in attesa dei tanti ospiti pronti a raccontarsi anche nel penultimo appuntamento domenicale in vista del prolungamento del programma. La trasmissione offrirà al pubblico uno sguardo sulle gesta dei talenti di Amici di Maria De Filippi, ospitando altri due professori ed i nuovi allievi eliminati dalla gara. Attesa anche per il ritorno nel programma dell’amatissimo Tommaso Zorzi, ospite annunciato della puntata di sabato.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 2 aprile

Silvia Toffanin nella prima puntata setimanale di Verissimo in onda sabato 2 aprile 2022 sempre su Canale5 ed a partire dalle ore 16:30. La trasmissione offrirà una nuova finestra sul seguitissimo talent di Amici di Maria De Filippi, ospitando questa volta i professori Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, allenatori della stessa squadra nel ruolo di coach di canto e ballo. Nella stessa puntata parteciperanno anche gli eliminati della seconda puntata del serale del programma: Calma e Christian.

Sempre nella puntata di sabato spazio per il ritorno atteso di Tommaso Zorzi, tornato in libreria con il suo secondo romanzo dal titolo Parole per noi due, e di altre due ex gieffine come le amiche Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Allegra Gucci a Verissimo

A Verissimo sabato arriva anche Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Alla Toffanin racconterà di House of Gucci e della sua famiglia. Di sua mamma, stando alle anticipazioni di Tgcom24, rivela: “All’epoca ero fermamente convinta della sua innocenza.

Io e mia sorella andavamo ogni settimana a trovarla in carcere, era la nostra missione“.

Poi aggiunge: “Oggi penso che mia mamma si sia fatta travolgere dall’oscurità che aveva vicino, come una falena al contrario“.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 3 aprile

Nel secondo appuntamento settimanale con Silvia Toffanin tanti nuovi ospiti arriveranno in studio a partire dalle sorelle Rodriguez. A fare compagnia al pubblico di Verissimo ci saranno infatti Belen e Cecilia, prime fan del padre e del fratello impegnati in questo periodo nella sopravvivenza a L’Isola dei Famosi. A loro si unirà anche Bianca Balti,