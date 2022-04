Amici 21 anticipazioni, terza puntata con Maria De Filippi: ospiti, giuria e due eliminazioni

Canale 5 nella prima serata di sabato 2 aprile 2022 torna ad ospitare il decisivo serale di Amici condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi. Un nuovo appuntamento con la regina della televisione in compagnia delle esibizioni dei talenti della scuola, dei professori impegnati nelle sfide tra team e della giuria rimaneggiata a causa dell’assenza di Stash e che vedrà impegnati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia ed il ritorno gradito di Sabrina Ferilli. Toccherà a loro tre il compito di decidere i due nuovi eliminati di puntata.

Amici: su Canale5 la terza puntata del serale

Sabato 2 aprile 2022 Amici affronta la sua terza entusiasmante puntata del serale.

Il talent show condotto da Maria De Filippi va a caccia del successore di Giulia Stabile tra i 14 talenti rimasti in gara a darsi battaglia a colpi di esibizioni.

Torneranno al centro dello studio le tre agguerrite squadre guidate dalle coppie di professori Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche quella Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Le esibizioni dei giovani talenti saranno accompagnata dalle coreografie guidate dal direttore artistico Stephane Jarny, che saranno giudicate dai tre giurati d’eccezione: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Sabrina Ferilli, chiamata in causa dalla sua grande amica Maria De Filippi per sostituire il cantante Stash, rimasto a casa in quarantena con il Covid.

Amici anticipazioni: due eliminazioni

Nella puntata di questa sera di Amici ad essere definitivamente eliminato è il ballerino John Erik. Nella seconda manche si sfidano le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini: vincono i primi, Nunzio è il primo eliminato provvisorio che deve però attendere il suo rivale.

Nella terza manche si fronteggiano nuovamente Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini: vincono i secondi e a rischio eliminazione c’è Leonardo.

Per conoscere cosa succederà e chi rimarrà in gara non resta che attendere questa sera.

Amici: gli ospiti della terza puntata

Come riportatovi nelle anticipazioni della puntata, gli ospiti del terzo appuntamento puntata saranno Fabrizio Moro, in studio per cantare il suo successo sanremese, ed il ritorno del comico Nino Frassica con la simpatica rubrica di Amici Over.