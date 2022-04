Freedom presenta – Viaggio tra fede e mistero: Roberto Giacobbo su Italia1 con una nuova puntata

Roberto Giacobbo torna in onda su Italia1 con gli appuntamenti speciali legati al ciclo de Gli album di Freedom. Il meglio della trasmissione che raccoglie i viaggi più belli del divulgatore scientifico verrà trasmesso a partire dalle ore 21:20 di sabato 2 aprile 2022, come di consueto. Argomento speciale della terza puntata di Freedom presenta sarà quello di Viaggio tra fede e mistero, tema che da millenni appassiona l’uomo e che il programma affronterà con il suo spirito d’avventura, scoperta e anche indagine.

Freedom presenta – Viaggio tra fede e mistero: il terzo appuntamento

Non si arresta la curiosità di Roberto Giacobbo e della sua trasmissione di successo che continua ad andare in cerca di misteri da svelare e curiosità da sciogliere.

Gli amanti del programma si potranno imbattere nel meglio della trasmissione anche sabato 2 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa quando la trasmissione di divulgazione scientifica andrà nuovamente in giro per il mondo.

Gli album di Freedom continuano il loro speciale viaggio nel terzo appuntamento stagionale di Freedom presenta dove l’attenzione sarà riposta al Viaggio tra fede e mistero. Il pubblico si godrà una nuova puntata che girerà intorno a luoghi di culto sparsi in tutto il mondo tanto iconici quanto misteriosi.

Nella fattispecie, il conduttore Roberto Giacobbo e la folta squadra della trasmissione andranno in Messico per scoprire i segreti dei racconti sulla Madonna di Guadalupe, prima di spostarsi in Francia per visitare la tomba luogo di culto di Maria Maddalena.

Spazio poi anche alle chiese sul territorio italiano con le aree sacre dedicate all’Arcangelo Michele e quella splendida dedicata al martirio degli 800 di Otranto durante la strenua resistenza all’assedio dei turchi.

