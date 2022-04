Ilary Blasi e la frecciatina ad Alfonso Signorini a L’Isola dei Famosi: la conduttrice spiega il reale intento

Ilary Blasi torna a parlare della frecciatina rivolta ad Alfonso Signorini durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi. Quel “dall’opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene” da lei espresso è parsa a tutti come una stoccata al veleno al giornalista, in riferimento ai loro trascorsi al GF Vip. Ora però la conduttrice fa chiarezza e spiega cos’avesse voluto intendere con quelle parole.

Ilary Blasi e il rapporto con Alfonso Signorini: la verità a Belve

La prima puntata de L’Isola dei Famosi è stata segnata, oltre che dall’esordio della nuova edizione, anche da una frecciatina rivolta da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini.

La conduttrice, rivolgendosi a Vladimir Luxuria opinionista del reality assieme a Nicola Savino, ha parlato dei ruoli di opinionisti e conduttori nei reality. E ha espresso le seguenti parole: “dall’opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene“. Frase che è parsa subito come una frecciatina ad Alfonso Signorini che, quando la Blasi conduceva il Grande Fratello Vip, svolgeva il ruolo di opinionista per poi passare alla conduzione e lasciandola così a mani vuote.

Ora però la moglie di Francesco Totti ha voluto mettere le cose in chiaro, spiegando cos’avesse davvero voluto intendere con quelle parole.

Ospite della scorsa puntata di Belve con Francesca Fagnani, la Blasi ha parlato del suo rapporto con il direttore di Chi: “Faccio una premessa. Io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per 3 anni, io conducevo il Grande Fratello e lui faceva l’opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo e siamo anche molto in confidenza. Non posso dire che è il mio migliore amico, però noi ci sentiamo poco ma quando lo facciamo è perché ci va di farlo“.

Ilary Blasi e la frecciatina ad Alfonso Signorini: “La vedo in maniera positiva“

Ilary Blasi ritiene quindi come non ci siano assolutamente attriti con Alfonso Signorini, avendo instaurato un rapporto di confidenza negli anni in cui hanno lavorato assieme al GF Vip.

Parlando del suo ironico invito a prendersi una pausa dopo la lunga edizione del GF Vip6, la Blasi svela: “C’è davvero confidenza avendo lavorato insieme, altrimenti io non vado a casa sua e dico: ‘Devi sparire’. Non lo farei mai con una persona con cui non ho confidenza“.

E, parlando della frecciatina al collega, spiega cos’avesse voluto intendere: “Quando ho detto quella cosa alla prima puntata dell’Isola, è stata vista in maniera negativa, ma io la vedo in maniera positiva.

Perché in realtà stavo facendo un compimento a Vladimir come per dire ‘Non si sa mai nella vita’“. La frase, che sui social era stata da tutti interpretata come una frecciatina a Signorini, sarebbe stato in realtà un complimento alla Luxuria.