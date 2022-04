Omicidio Carol Maltesi, per mesi l’assassino ha mandato messaggi ad amici e parenti dal suo cellulare

Emergono dettagli sempre più inquietanti attorno alla brutale uccisione di Carol Maltesi, la 25enne uccisa e gettata in un dirupo nel bresciano. Per mesi, Davide Fontana avrebbe inviato messaggi ad amici e familiari fingendosi Carol.

Omicidio di Carol Maltesi, i messaggi inviati dal presunto assassino ad amici e familiari

Davide Fontana ha confessato l’omicidio di Carol Maltesi e lo scempio compiuto sul suo corpo, fatto a pezzi e gettato da un dirupo a Borno, nel bresciano. Mentre la 25enne era già morta, però, l’uomo si è impossessato del suo cellulare e ha continuato a rispondere a parenti e amici di Carol, fingendo di essere lei.

Il 31 gennaio, dal cellulare di Carol viene inviato un messaggio a un amico che si era preoccupato per la sua assenza dai social: “Ehi ciao, sì ho trovato diverse case a Verona, adesso sono in pausa, mi sto godendo mio figlio”. Alla madre di Carol, invece, Fontana avrebbe scritto che la ragazza sarebbe stata “a Dubai, sono felice, presto torno, ora non posso parlare“. L’uomo avrebbe risposto anche all’ex compagno di Carol e al figlio di 6 anni che chiedeva della sua mamma. Indossando l’identità di Carol, avrebbe anche scritto messaggi di auguri al padre della ragazza.

Il possibile movente che ha portato all’omicidio di Carol Maltesi

Per due mesi, Davide Fontana ha tenuto spento il cellulare della sua vittima, accendendolo per rispondere con brevi messaggi alle chat su Whatsapp. Secondo quanto indicato nell’ordinanza di convalida del fermo emessa dal gip, il movente dell’omicidio sarebbe da ricercarsi nel fatto che Fontana non accettasse la decisione di Carol di allontanarsi da Rescaldina per tornare dal suo bambino, in Veneto.

Il brutale omicidio non è dunque avvenuto in preda a un “raptus”, bensì si è trattato di un’azione compiuta “deliberatamente” dall’uomo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, è stata respinta anche la prima versione di un “gioco erotico finito male” fornita da Davide Fontana, che avrebbe invece approfittato della fiducia che Carol riponeva in lui per colpirla a martellate, farla a pezzi e conservare i suoi resti in un congelatore a pozzetto acquistato appositamente online.