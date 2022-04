Paolo Conticini vince Il Cantante Mascherato 2022: chi c’era sotto le maschere della Volpe e del Pulcino

Si è conclusa la terza edizione de Il Cantante Mascherato e la vittoria è andata a Paolo Conticini: c’era lui sotto una delle maschere arrivate in finale ma a sorprendere è soprattutto chi si nascondeva sotto il Pulcino nel programma di Milly Carlucci. Tutti gli ultimi verdetti del programma.

Paolo Conticini era la Volpe e vince Il Cantante Mascherato 2022

Nonostante le voci di crisi per la prossima edizione, Il Cantante Mascherato 2022 è arrivato alla fine e ha incoronato il suo vincitore: non è stata una vera sorpresa, perché la Volpe aveva messo d’accordo quasi tutti. In molti inoltre avevano già indovinato chi si nascondesse sotto la maschera: la Volpe era Paolo Conticini, attore e secondo classificato a Ballando con le Stelle del 2020.

Il secondo round in un programma condotto da Milly Carlucci è andato meglio e dopo aver stupito per il ballo, Conticini ha messo in mostra le sue doti canore ed è stato dichiarato vincitore nella finalissima del 1 aprile 2022: “Mi avete fatto sognare voi – dice l’attore – Voglio mandare un bacio a mio padre, sono stato una menzogna per un mese e mezzo. Mi guardava di traverso perché è lui la vera volpe“.

Lino Banfi e la figlia Rosanna erano il Pulcino: tutte le altre maschere del programma

Oltre a Paolo Conticini, ha sorpreso parecchio scoprire chi si nascondesse dietro le maschere di altri concorrenti de Il Cantante Mascherato.

A partire dal secondo classificato: dentro al Pulcino si nascondevano Lino Banfi e la figlia Rosanna.

Un vero colpo di scena, specie per qualcuno: “Su Instagram ho letto che era impossibile ci fosse Lino Banfi perché è troppo vecchio – dice la figlia dopo il disvelamento – ‘Non ce la può fare a 85 anni’, dicevano, e invece ce l’ha fatta!“.

Infine, chi si nascondeva dietro le altre maschere arrivate alla finalissima: Riccardo Rossi era il Camaleonte; Giancarlo Magalli e la figlia Michela invece si celavano dietro alla Lumaca; per ultimo dietro a SoleLuna c’era l’unico e solo Cristiano Malgioglio.