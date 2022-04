Alfonso Signorini si sbilancia sul Grande Fratello Vip e confessa: “Fosse per me farei solo Nip”

Da circa venti giorni si sono spente le luci nello studio del Grande Fratello Vip e, dopo aver incoronato Jessica Selassié vincitrice della sesta edizione, anche Alfonso Signorini si è preso un attimo per godersi un po’ di riposo e ricaricare le energie in vista degli impegni futuri. Nonostante ciò ha voluto approfittare dei social per rispondere a qualche domanda dei fan sul reality sbilanciandosi anche su come vorrebbe che il reality proseguisse.

Alfonso Signorini, la sua proposta per una nuova edizione del Grande Fratello

Il 14 marzo si è tenuta su Canale 5 la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A vincere quest’anno è stata Jessica Selassié, dopo ben 183 di reality in cui sono cambiati molto gli equilibri nella casa e dove – almeno all’inizio – si immaginavano altri finalisti.

Dopo tutti questi colpi di scena Alfonso Signorini si è concesso finalmente un po’ di riposo in previsione degli impegni futuri – dal momento che è anche direttore del settimanale Chi (e ha dunque grandi responsabilità anche fuori dal piccolo schermo).

Proprio grazie alla rivista, di recente, il celebre giornalista e conduttore aveva risposto alle domande dei fan per quanto riguarda il reality show che ha condotto per due edizioni.

La sua “folle idea” sarebbe quella di rendere ancora più avvincente il format introducendo un elemento che guarda al passato: “L’idea di fare un GF ‘misto‘, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà a confronto. Chissà“.

Alfonso Signorini: come immagina il futuro del Grande Fratello

Il conduttore però in queste ore è tornato a parlare del Grande Fratello, facendo chiarezza anche sulle parole scritte ai fan sul settimanale Chi. In queste ore ha infatti risposto a qualche domanda su Instagram, lasciandosi andare anche a qualche rivelazione.

Un utente in particola ha infatti chiesto se sente la mancanza del programma, domanda alla quale ha replicato con un secco: “Per niente“. Altri però si sono ricordati anche delle precedenti dichiarazioni del giornalista e sono tornati sul futuro casting del GF.

Facendo chiarezza su una possibile edizione mista, comprendente cioè vip e non, purtroppo il conduttore ha un po’ stroncato le aspettative del pubblico rispondendo: “No, la mia era solo una speranza ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me farei solo NIP“.

Sembra insomma che il conduttore abbia le idee molto chiare sul programma e vorrebbe riportare tutto ad una dimensione in cui non sono affatto previsti i vipponi. Stando alle sue parole, però, sembra che quest’opportunità non sia affatto stata contemplata dagli autori.