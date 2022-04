Massacro di Bucha, Biden chiede un processo per crimini di guerra contro Putin: “È brutale”

Biden ha risposto a chi in passato lo aveva criticato per aver definito Putin un criminale di guerra, annunciando nuove sanzioni contro la Federazione Russa.

Il Presidente degli Stati Uniti Biden è intervenuto su quanto accaduto a Bucha, il massacro dell’esercito russo sui cittadini, uccisi dopo atroci violenze e i loro corpi o lasciati in strada o in fosse comuni (al plurale perché nelle scorse ore fonti governative hanno annunciato il ritrovamento di un’altra fossa comune, dopo quella di ieri). Biden ha parlato di crimini di guerra e Putin deve essere giudicato per questi.

Nonostante le critiche ricevute, Biden ha ribadito che quanto accaduto a Bucha è la dimostrazione degli orrori che il governo di Putin sta commettendo in Russi.

Biden vuole che Putin sia processato per crimini di guerra

“È un criminale di guerra” così Biden si è rivolto nuovamente al Presidente della Federazione Russa Putin, dichiarando che dovrebbe essere processato per crimini di guerra.

“Putin è brutale, quello che è successo a Bucha è orribile” e ancora “Quello che sta accadendo a Bucha è un crimine di guerra”.

Il Presidente degli Stati Uniti ha poi ribadito che è importante però “Continuare a raccogliere informazioni. (…) Dobbiamo ottenere tutti i dettagli in modo da avere un processo per crimini guerra” e non solo “Dobbiamo continuare ad offrire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno per continuare a combattere”.

Nuove sanzioni contro la Russia per il massacro di Bucha

Oltre ad aver aggiunto che ci saranno nuove sanzioni contro l’Ucraina, il Presidente Biden è tornato a parlare di nuove sanzioni contro la Russia.

Il Presidente è poi tornato sulle critiche ricevute per le sue dichiarazioni contro Putin, quando già in passato lo aveva definito criminale di guerra: “Ricorderete che sono stato criticato per aver detto che Putin è un criminale di guerra, ora la verità la vedete in quello che è successo a Bucha: è un criminale di guerra”.

A chi gli ha chiesto se si tratti anche di genocidio, Biden ha ribadito che si tratta di crimini di guerra.