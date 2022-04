Matteo Berrettini pizzicato mano nella mano con un’altra donna: Ajla Tomljanovic sarebbe ormai solo un ricordo

Da qualche settimana Matteo Berrettini è tornato al centro dell’attenzione ma non per i suoi meriti sportivi. Gli ultimi rumor riguardano infatti la sua vita sentimentale e, in particolare, la sua rottura con la fidanzata Ajla Tomljanovic. Nelle ultime ore la notizia sarebbe stata confermata dagli ultimi avvistamenti del tennista, pizzicato mano nella mano con un’altra donna.

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sarebbero lasciati: l’indizio sui social

Dal 2019 Matteo Berrettini è sentimentalmente impegnato con la collega Ajla Tomljanovic, complice senz’altro la passione per il tennis (da tempo ormai tramutatasi in carriera).

Nelle ultime settimane però si è parlato di rottura tra loro, nonostante nessuno dei due abbia ancora confermato la notizia.

Ad attirare l’attenzione, infatti, è stato un gesto social fatto dalla donna, che nel giro di poche ore aveva tolto da Instagram tutte le foto che la ritraevano in compagnia della sua dolce metà. Una mossa a dir poco eloquente anche se – come anticipato – nessuno dei due è poi intervenuto pubblicamente per spiegare cosa sia successo tra loro.

Nel weekend però è arrivato un altro segnale che potrebbe confermare la loro rottura. Il tennista è stato infatti avvistato con un’altra, a conferma del fatto che le ipotesi sulla rottura sarebbero state del tutto fondate.

Matteo Berrettini avvistato con un’altra donna: avrebbe voltato pagina dopo Ajla Tomljanovic

Dopo i rumor sulla presunta rottura con Ajla Tomljanovic, l’attenzione degli esperti di gossip si è ovviamente concentrata su Marco Berrettini, nella speranza di capire se i rumor fossero effettivamente fondati.

Proprio in queste ultime ore il noto portale di gossip Very Inutil People avrebbe confermato quest’indiscrezione, parlando di una nuova donna al fianco del celebre tennista.

Nel fine settimana, infatti, sarebbe stato avvistato in un noto locale della capitale mano nella mano di un’altra donna.

Il sito su menzionato riporta anche i primi dettagli sulla ragazza misteriosa: si tratterebbe infatti di Meredith Mickelson, modella americana ventiduenne piuttosto conosciuta anche sui social. I due sarebbero stati nel locale circa un’ora e poi sarebbero andai via insieme tenendosi per mano.

Ovviamente al momento le voci non sono state confermate da nessuno dei due, per cui si tratta ancora di indiscrezioni, supportate però anche dal fatto che la modella segue Berrettini sui social – anche se per ora lui sembra non aver iniziato a seguire la Mickelson.