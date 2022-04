Modello 730 precompilato: quali sono le novità del modulo e da quando sarà disponibile la dichiarazione 2022

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione per i contribuenti il modello 730 precompilato. Lavoratori dipendenti e pensionati, con determinati redditi, possono usufruire del modello con parte dei dati già inseriti per la dichiarazione dei redditi 2022. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il 730 precompilato permette al contribuente di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga dal mese di luglio o nella pensione da agosto/settembre. Sarà inoltre a disposizione il modello Redditi persone fisiche precompilato.

Modello 730 precompilato, da quando è possibile richiederlo

La data per la richiesta del modello 730 precompilato è stata posticipata.

La decisione è stata presa in seguito ad un emendamento al Decreto Sostegni ter, approvato giorni fa, il quale ha prorogato il termine ultimo per la comunicazione della cessione del credito sui bonus edilizi. Il modulo doveva essere inizialmente disponibile per la fine di aprile, ora invece sarà accessibile dal 23 maggio.

Il modulo 730 precompilato sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere al sito bisognerà essere in possesso delle credenziali Spid, altrimenti si potrà utilizzare la nuova carta di identità elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

In seguito il modulo dovrà essere inviato direttamente al Fisco o al Caf di riferimento o al Sostituto d’imposta.

Modulo 730 precompilato sulle detrazioni: cosa accade con il superbonus

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione dei redditi 2022 ci sono delle novità oltre il modulo 730 precompilato. Come scritto sulla guida: “Dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

È possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40mila euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA”.

Invece, per il superbonus si legge: “Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, fruire dell’aliquota maggiorata del 110%”.

Per quanto riguarda le detrazioni, è possibili usufruire del credito d’imposta per i depuratori d’acqua, per il l’iscrizione dei più giovani presso scuole di musica. Per rendere più completa e corretta la dichiarazione precompilata 2022 basta consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.