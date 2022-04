Nicolas Vaporidis si scusa per il “Caro” a Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi: la reazione dell’opinionista

Nicolas Vaporidis, dopo essersi rivolto a Vladimir Luxuria al maschile la scorsa puntata, si scusa in diretta a L'Isola dei Famosi. La reazione dell'opinionista in studio.

Arrivano, in diretta a L’Isola dei Famosi, le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria dopo l’infelice uscita della scorsa puntata, quando si rivolse a lei definendola ‘Caro‘. L’opinionista aveva avuto un duro scontro con il naufrago, il quale aveva sbottato contro di lei accusandola di non aver rispettato un suo pensiero su una dinamica di gioco, per poi rivolgersi a lei al maschile. La reazione della Luxuria alle scuse.

Nicolas Vaporidis e il ‘Caro‘ a Vladimir Luxuria: arrivano le scuse

Dopo la tempesta della scorsa puntata, a L’Isola dei Famosi è finalmente tornata la pace. E non si tratta di riferimenti meteorologici, ma del durissimo scontro in diretta tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria che ha decisamente movimentato la puntata di giovedì scorso.

L’opinionista aveva espresso titubanze sulla nomination che l’attore aveva rivolto verso Clemente Russo e Laura Maddaloni, e gliel’aveva fatto notare in diretta. Il naufrago, tuttavia, aveva ribattuto al suo pensiero accusandola di non aver rispettato la motivazione della sua nomination.

Da quel litigio è poi scaturita l’infelice uscita di Vaporidis che, rivolgendosi all’opinionista, si era a lei rivolto con un ‘Caro‘. Questa sera sono arrivate le scuse, con lo stesso attore che in diretta ha voluto prendere parola rivolgendosi direttamente a lei.

Nicolas Vaporidis chiede perdono: la decisione di Vladimir Luxuria

L’attore fa marcia indietro, rimangiandosi quanto detto e proclamandosi assoluto sostenitore dei diritti di genere e della comunità LGBT: “Volevo dire una cosa a Vladi: mi voglio scusare. Mi scuso se ho mancato di rispetto, non era mia intenzione. Io credo tu sia uno dei massimi esponenti italiani per quanto riguarda l’identità di genere.

Spero di non averti offeso dicendoti ‘Caro’. Ti chiedo scusa, non era mia intenzione.

Anzi, io sono uno dei più forti sostenitori della libertà assoluta, per cui non è mia intenzione offenderti, e se l’ho fatto mi spiace e ti chiedo scusa“.

Vladimir Luxuria rivela di aver letto alcune sue interviste passate, in cui ha trattato la tematica legata ai diritti di genere con grande sensibilità. Per questo motivo ha deciso di perdonarlo: “Io ho letto molte tue interviste sul tema dell’omosessualità e so quanto sei stato vicino alla causa. Hai detto una cosa che mi ha offesa e offeso tante altre persone, sei molto suscettibile, ma io accetto le scuse. Si chiude un capitolo, se ne apre un altro bellissimo“.