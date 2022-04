Paolo Conticini non si ferma dopo Il Cantante Mascherato, l’attore ritorna alla conduzione: il nuovo programma

Paolo Conticini ritorna in televisione dopo la vittoria nel programma Il Cantante Mascherato. L'attore è pronto a condurre una nuova stagione di Cash or trash - Chi offre di più? in onda sul Nove.

Nemmeno il tempo di togliersi la maschera della Volpe de Il Cantante Mascherato che Paolo Conticini è pronto a riapparire subito in video. A dire la verità il vincitore del programma di Milly Carlucci il giorno dopo la finalissima del talent misterioso ha preso parte, non sfigurando, alla puntata speciale de L’Eredità. Lunedì 4 aprile 2022 però l’attore e conduttore, con un passato da aspirante ballerino sempre in un programma della Carlucci, tornerà a prendere le redini del suo primo programma televisivo da presentatore. Nel preserale del canale Nove, che lo vedrà impegnato ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19:10, torna a prendere le redini del curioso game show Cash or Trash – Chi offre di più?

Paolo Conticini conduce la seconda stagione di Cash or Trash – Chi offre di più?

A partire da lunedì 4 aprile 2022 sul canale Nove torna in onda l’attore e conduttore Paolo Conticini, fresco vincitore de Il Cantante Mascherato nei panni della Volpe. Il toscano sarà nuovamente al timone di Cash or Trash – Chi offre di più, interessante e divertente gioco dedicato al mondo dei collezionisti e degli oggetti vintage portati in studio dalla gente comune.

Dopo la bella esperienza che lo ha visto trionfare su Rai1, l’attore protagonista di tanti cinepattoni al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica è pronto a condurre la seconda edizione dello show che andrà in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale del canale Nove.

Cash or Trash – Chi offre di più: le regole del programma

Conticini riapre il caratteristico studio della trasmissione a partire dalle ore 19:10 di lunedì 4 aprile, dove ad aspettarlo ci saranno i cinque noti collezionisti e l’esperto Alessandro Rosa pronto a dare un valore indicativo ai pezzi portati dai non conoscitori del settore.

Cash or Trash – Chi offre di più offrirà al pubblico il suo consolidato format nel quale i collezionisti Roberta Tagliavini, Giano del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia si daranno battaglia a suon di offerte più alte per accaparrarsi i cimeli messi in palio.