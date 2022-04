Pensionato si decapita da solo con la motosega: aveva perso il controllo dello strumento, le conclusioni degli inquirenti

Un terribile incidente ha provocato oggi la morte di un pensionato, un uomo di 74 anni a San Martino Valle Caudina. L’uomo, che stava lavorando nel suo garage, ha perso il controllo della motosega che aveva in mano e si è quasi totalmente decapitato. L’uomo è morto quasi immediatamente.

Pensionato si decapita da solo: la dinamica dell’incidente

I fatti sono avvenuti oggi, mentre l’uomo, residente a San Martino Valle Caudina, stava lavorando nel garage di casa -non è chiaro che tipo di lavoro stesse facendo al chiuso con una motosega. All’improvviso, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della motosega che, continuando ad essere accesa, sarebbe finita dritta sul suo collo, recidendolo quasi del tutto.

I familiari poco dopo si sono accorti di quanto è accaduto ed hanno immediatamente chiamato il 118, ma le ferite sul corpo dell’uomo erano troppo gravi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e, subito dopo, i carabinieri di San Martino. Questi ultimi, dopo una breve indagine, hanno concluso che si è trattato di una tragica fatalità e che non vi sono gli estremi per avviare un’indagine, in quanto il pensionato si è decapitato da solo.

La vittima dell’incidente è un ex docente ora in pensione, sposato e con due figli.

La famiglia e la comunità di San Martino Valle Caudina sono profondamente sconvolti da quanto accaduto.

Motosega, gli incidenti sono frequenti: gli ultimi casi

Purtroppo gli incidenti domestici o sul lavoro simili a quello avvenuto oggi sono più frequenti di quanto si potrebbe immaginare.

Nel marzo scorso, a Santa Maria in Cerreto (Rimini) un uomo di 44 anni che stava lavorando in una rivendita di legname, che stava utilizzando una sega a nastro, si è procurato una grave lacerazione al braccio. Nel gennaio di quest’anno invece, di nuovo con una motosega, un ragazzo di 20 anni si è amputato un piede mentre tagliava un albero.

Il ragazzo sarebbe stato immediatamente soccorso ed operato all’istante nella clinica ospedaliera di Innsbruck.