Saman Abbas: ritrovati resti umani e abiti da donna nel modenese. Si riapre il giallo sulla sua scomparsa

Nel modenese è stato scoperto un sacchetto contenente alcune ossa, forse di origine umana. Partono le indagini per stabilire l'origine dei resti e si apre l'ipotesi che possa trattarsi di Saman Abbas.

Macabro ritrovamento a Modena, dove è stato rinvenuto un sacco contenente alcune ossa forse umane. L’analisi dei resti sta procedendo assieme alla valutazione delle denunce di persone scomparse, e torna a farsi vivo il nome della 18enne Saman Abbas.

Resti umani in un sacco nel modenese: la macabra scoperta che riapre le ricerche di Saman Abbas

Nel modenese un uomo si è imbattuto in un sacco di cellophane contenente alcune ossa. Si tratterebbe di un teschio e di altri frammenti ossei, alcuni dei quali dispersi nella zona circostante. Accanto al sacchetto sono stati scoperti anche degli indumenti, forse appartenuti a una donna.

La zona del ritrovamento, avvenuto sabato 2 aprile, è l’argine del fiume Tiepido a Maranello. L’uomo ha immediatamente avvertito i carabinieri dopo aver scoperto il contenuto del sacco, rovinato dalle intemperie e gettato in una zona boschiva ora delimitata dalle forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato scavi nella zona per recuperare tutto il materiale disperso, ossa e vestiti.

Il caso di Saman Abbas, si cerca di capire se i resti ritrovati a Modena appartengano a lei

Le analisi che permetteranno di identificare i resti ritrovati nel modenese sono affidate alla Medicina Legale, mentre le indagini sono seguite dall’Arma modenese e dai Ris di Parma.

Il caso è seguito anche dai carabinieri di Reggio Emilia, nella cui zona era scomparsa la 18enne pakistana Saman Abbas. Non si esclude infatti nessuna pista e sono al vaglio gli elenchi delle persone scomparse. La ragazza, il cui corpo non è mai stato ritrovato, è scomparsa quasi un anno fa a Novellara e si sospetta che sia stata uccisa dalla sua famiglia.

Era il 30 aprile 2021 quando si sono perse le tracce di Saman, che si era opposta a un matrimonio combinato dai suoi familiari con un cugino più grande di lei.

Inizialmente erano stati attribuiti a lei anche alcuni resti ritrovati nei pressi di Novellara, poi risultati essere appartenenti a un animale. Per il presunto omicidio di Saman sono stati arrestati i cugini Ikram Ijaz e Danish Hasnain, dapprima latitanti in Francia, e un altro cugino Nomanhulaq Nonamhulaq, estradato recentemente da Barcellona. Sono ancora irreperibili i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan a maggio 2021, il giorno successivo la scomparsa di Saman.