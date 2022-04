Amici di Maria De Filippi, la gaffe di Alessandra Celentano su Nunzio: la reazione pazzesca del ballerino

La terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda sabato 2 aprile in prima serata, ha visto nuovamente 2 eliminati. Essi sono i ballerini John Erik (di Veronica Paperini) e Leonardo (di Alessandra Celentano). Proprio quest’ultima nel corso della puntata ha fatto una gaffe clamorosa che non è di certo passata inosservata ai telespettatori e ai fan del talent show. Ecco cosa ha detto la Maestra sul ballerino Nunzio e il suo accento.

La gaffe di Alessandra Celentano su Nunzio durante il serale di Amici

Alessandra Celentano, durante la terza puntata del serale di Amici, ha provato ad eliminare il ballerino latinista Nunzio nominandolo per andare al ballottaggio.

Nunzio ha dichiarato di aspettarsi la nomination da parte della Maestra di danza classica; la Celentano sorridendo ha risposto “Lo voglio bene” imitando una frase sgrammaticata che Nunzio ripete spesso nei tutorial per lei di danze latino americane.

Maria De Filippi ha fatto notare l’errore al ballerino dicendo “Non è italiano corretto”, la Celentano, quindi, è intervenuta con “Vabbè, ma è siciliano è normale”. Accortasi della gaffe compiuta la Maestra ha cercato di salvarsi dalle critiche e polemiche aggiungendo anche: “Viva la Sicilia, lo dico sul serio”.

Ormai, però, il danno era stato fatto.

Intanto Maria De Filippi, infatti, aveva già iniziato a spiegarle che “dalla Sicilia ci sono fior fiori di artisti, scrittori”.

I tutorial di Nunzio per la Maestra Celentano: “il savoir-faire”

Intanto durante la settimana Nunzio ha creato vari tutorial di danze latino americane per Alessandra Celentano, intitolati “Il savoir-faire di Nunzio”.

In essi il ballerino latinista spiega la tecnica base dei principali balli latino americani (e ultimamente anche danze standard) per rispondere a tutte le critiche, che ha dovuto incassare nel corso dei mesi di sua permanenza nel talent, da parte della Maestra,

Durante la terza puntata del serale, Maria De Filippi ha mostrano un video riassunto dei tutorial di “Nunzietto” (come lo chiama la Celentano). La Maestra non ha potuto che rispondere: “Nunzio è geniale, è simpaticissimo. Un bel savoir-faire”.