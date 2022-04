Corea del Nord pronta all’uso di armi nucleari contro Seul: la minaccia della sorella di Kim Jong-un

La Corea del Nord non esiterà a usare ogni mezzo, anche il nucleare, per "eliminare" l'esercito sudcoreano: l'avvertimento arriva dalla sorella di Kim Jong-un, Kim Yo-jong.

La Corea del Nord pronta all’uso di armi nucleari contro Seul. La sorella del leader Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ha lanciato un nuovo avvertimento sostenendo che Pyongyang non esiterà a usare ogni mezzo per “eliminare” l’esercito sudcoreano in caso di attacco preventivo dalla Corea del Sud. Mentre il mondo guarda alla guerra in Ucraina e alle derive devastanti di un potenziale allargamento del conflitto innescato da Mosca, dall’altra parte dell’Oceano le vibrazioni di tensione sembrano farsi sempre più insistenti.

La sorella di Kim Jong-un contro Seul: Kim Yo-jong minaccia l’uso di armi nucleari

L’avvertimento di Kim Yo-jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un con lui al vertice del potere, secondo quanto diffuso dai media statali sarebbe il secondo diretto alla Corea del Sud nel giro di pochi giorni.

La presa di posizione a Pyongyang riguarderebbe in particolare alcuni commenti del capo della Difesa di Seul, Suh Wook, sulle capacità belliche delle sue forze armate.

La minaccia di ricorrere ad armi nucleari contro l’esercito sudcoreano giungerebbe a margine della ripresa dei test con missili balistici intercontinentali e della dichiarazione di Kim Jong-un sul suo essere “pronto a un confronto di lungo periodo” con gli Stati Uniti.

Suh Wook avrebbe recentemente dichiarato che i sudcoreano sono in grado di “colpire con precisione e rapidamente qualsiasi obiettivo in Corea del Nord, in caso di segnali evidenti di lancio di missili“. Parole che avrebbero esacerbato i toni fino alle più recenti affermazioni della sorella di Kim Jong-un.

Corea del Nord pronta a tutto contro il Sud: le parole della sorella del leader Kim Jong-un

La sorella del leader nordcoreano, riferisce Adnkronos, avrebbe criticato aspramente il capo della Difesa della Corea del Sud per aver messo sul tavolo le sue capacità militari contro Pyongyang.

Per questo, avrebbe aggiunto Kim Yo-jong, i sudcoreani potrebbero trovarsi ad affrontare una “seria minaccia” a causa di un’osservazione così “sconsiderata“.

La sorella di Kim Jong-un ricopre un ruolo chiave nell’architettura di potere della Corea del Nord, nominata vicedirettore del dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori (WPK) e consigliere numero uno del leader nordcoreano.

Nel corso di una comunicazione alla stampa, avrebbe definito Suh Wook un “ragazzo insensato e simile a feccia” per aver tirato in ballo l’orizzonte di un attacco preventivo a uno “Stato che dispone di armi nucleari“.

“Se l’esercito sudcoreano si impegna in una pericolosa azione militare come un attacco preventivo – avrebbe dichiarato Pak Jong-chon, funzionario militare nordcoreano –, il nostro esercito dirigerà senza pietà tutta la sua forza militare a distruggere i principali obiettivi a Seul e l’esercito sudcoreano“.

La Corea del Nord si prepara a celebrare i 110 anni della nascita del fondatore Kim Il-sung, nonno dell’attuale leader, in calendario il prossimo 15 aprile. Si tratta di un evento di notevole importanza per Pyongyang, che lo festeggia solitamente con parate militari e nuovi test missilistici.

“Nel caso in cui la Corea del Sud optasse per un confronto militare con noi – avrebbe concluso Kim Yo-jong, riporta Ansa –, la nostra forza di combattimento nucleare dovrà inevitabilmente svolgere il proprio dovere“.