Georgette Polizzi torna a fare terapia dopo il parto per una ricaduta: “La bast***a mi ha dato tregua”

Georgette Polizzi è conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. La stilista ha continuato, anche dopo del programma televisivo, la sua storia d’amore con Davide Tresse. I due si sono sposati e il 21 marzo è arrivata la piccola Sole. Georgette Polizzi ha raccontato il suo parto, che è stato piuttosto complicato.

Da anni la stilista è affetta da sclerosi multipla, ma da due anni aveva sospeso le cure per portare avanti il sogno di diventare mamma.

Adesso, Georgette Polizzi ha raccontato ai suoi followers di aver avuto una ricaduta e di essersi dovuta sottoporre nuovamente a una seduta di terapia.

Georgette Polizzi racconta la ricaduta della sua malattia

Georgette Polizzi ha condiviso una story con i suoi followers, in cui ha raccontato di dover combattere con una ricaduta della sua malattia: “Vado a letto con un velo di tristezza. In questi nove mesi sono stata troppo bene, la bast***a mi ha dato tregua e non ho mai sentito la sua presenza a tal punto che alcune volte mi dimenticavo di lei. Domani sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me. Spero che le ore passino in fretta dandomi la possibilità di tornare a casa dalla mia Bimba per dimenticarmi di tutto.

Notte“.

La stilista ha rivelato di doversi recare all’ospedale San Bartolo di Vicenza per riprendere la terapia: “Domani sarà un giorno importante, perché all’alba mi recherò in ospedale a fare il primo ciclo di Ocrelizumab dopo la gravidanza che durerà 6 ore circa per tenere sotto controllo la bast***a. L’ultima volta che ho fatto questo tipo di terapia è stata due anni fa, prima di iniziare un percorso che mi ha permesso di tenere in braccio il mio sogno“.

Georgette Polizzi ha rivelato di essere agitata, ma che la presenza della bimba nella sua vita le dà molta forza: “Non vi nego che sono un po’ agitata, ma sapere che, a differenza dell’ultima volta, domani sera ci sarà la mia bambina a casa ad aspettarmi mi riempie il cuore e tutto il resto passa in secondo piano.

Condivido con voi ogni aspetto della mia vita, che sia felice o doloroso e ho deciso di condividere anche questo, con la consapevolezza che come me ci sono tantissime altre persone che devono avere a che fare con questo demone…e io dopo due anni, domani sarò tra di loro!

“.

Georgette Polizzi si è sottoposta alla terapia contro la sua malattia

Georgette Polizzi, dopo la ricaduta della sua malattia, si è recata in ospedale per la terapia, accompagnata dal marito: “Questa mattina mi ha caricato come fa un allenatore con un pugile”.

La stilista dovrà sottoporsi, presto, a una nuova seduta: “E anche questa volta abbiamo vinto. La prima parte è andata. Qualche leggero effetto collaterale gestito con l’antistaminico, ma tutto è andato per il meglio. Ora mi attende la seconda parte il 21. (Sempre il 21 nella mia vita)“.

Georgette Polizzi ha ringraziato lo staff medico: “Il mio grazie va al reparto sclerosi multipla dell’ospedale San Bortolo, qui sono tutti speciali e dediti…. Comunque mentre ero qui mi sono arrivate le foto da casa e Sole ha perso il moncone ombelicale, io super emozionata perché è uno step importante.

Ora corro a casa da lei“.