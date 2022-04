La Pupa e il Secchione Show anticipazioni e ospiti: anche Alex Belli con Barbara d’Urso stasera su Italia 1

La Pupa e il Secchione Show condotto Barbara d’Urso torna in onda su Italia1 per la quarta puntata stagionale. Scopri le anticipazioni dell'appuntamento.

Barbara d’Urso conduce un nuovo appuntamento della sua personalissima versione de La Pupa e il Secchione Show. Il programma va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 5 aprile 2022 quando la conduttrice affiancata dai sempre presenti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge si lancerà nell’analisi delle dinamiche dei concorrenti. A farla da padrone sarà l’arrivo in trasmissione di un ex gieffino di Alfonso Signorini che da Pupo per una sera avrà una missione quasi impossible da compiere. Spazio poi alle intense intese che stanno nascendo tra diversi concorrenti, con alcune coppie che sembrano essersi lanciate anche in alcuni baci.

La Pupa e il Secchione Show: la nuova puntata del programma

Il quarto appuntamento con La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso va in onda martedì 5 aprile 2022. Il programma torna sugli schermi di Italia 1 dopo una settimana per continuare il racconto dei concorrenti chiusi in Villa che saranno poi messi alla prova con i giochi del programma e l’iconico Bagno di cultura.

Tornano dunque i tre amati giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge ai quali si aggiungerà anche il sempre chiacchierato Alex Belli, il Pupa per una sera che avrà il compito di mettere pace tra Mila Suarez e il suo miglior amico Mirko Gancitano che invece continuano a scontrarsi.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della quarta puntata

Come anticipato dal sito mediasetplay.it, la trasmissione farà nuovamente spazio a Flavia Vento per farle spiegare le cause che l’hanno portata ad abbandonare il gioco e successivamente Paola Caruso farà il suo ingresso tra i concorrenti dopo le vicissitudini di salute che l’hanno portata a temporeggiare, scoprendo chi sarà il suo compagno di viaggio.

Durante la puntata i giudici dovranno analizzare la richiesta di Vera Miales che ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi, secondo lei eliminato ingiustamente per colpa delle polemiche sul suo conto.

Il racconto si sposterà poi sulle vicende avvenute in villa che hanno mostrato come stia crescendo l’intesa tra alcuni concorrenti. Sospetta è la vicinanza tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, mentre Denis Dosio è sempre più conteso tra le due pupe Emy Buono e Nicole Di Mario e sembra che due coppie si siano anche baciate, con Barbara d’Urso che ci svelerà di chi si tratta.