L’Isola dei Famosi, i cachet: chi è il più pagato e quanto guadagnano a puntata naufraghi e presentatori

L’Isola dei Famosi è partita solamente da qualche settimana, ma il reality fa già parlare di sé e dei suoi naufraghi. Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni riguardanti i cachet dei protagonisti del programma. Quanto guadagna la conduttrice Ilary Blasi, quanto si intascano gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino per ogni diretta e quanto, invece, percepiscono Alvin e i naufraghi che devono vivere in Honduras. Cifre da capogiro; quest’anno la produzione de L’Isola dei Famosi non ha badato a spese.

Isola dei Famosi: i cachet di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e gli altri

Stando alle parole delle ultime indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, percepirebbe 20mila euro a puntata, ovvero 40mila euro a settimana.

Vladimir Luxuria e Nicola Savino, gli opinionisti che la accompagnano in studio, invece – seguendo sempre le voci dei rumors – guadagnerebbero 10mila euro a diretta (20mila a settimana).

Infine, vi è il cachet di Alvin, il fidato inviato in Honduras, voluto fortemente dalla produzione del programma (anche se fino all’ultimo non si era certi della sua presenza, almeno nelle prime puntate in quanto Alvin era positivo al Covid ), percepirebbe ben 30mila euro a puntata.

Quanto guadagnano i naufraghi de L’Isola dei Famosi

Il gruppo di naufraghi è stato presentato nel corso della prima puntata, ma arriveranno novità e nuovi membri nel corso del reality. Quest’anno i concorrenti sono divisi in coppie, alcune create da relazioni familiari, d’amore o di amicizia, altre invece create direttamente dalla produzione del programma.

Stando a quanto riporta il portale MOWMag, tra i cachet di tutti i naufraghi spiccano quelli di Ilona Staller, Marco Melandri, Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e Antonio Zequila.

Tutti loro, infatti, percepirebbero 10mila euro a diretta. Anche se alcune voci sostengono che Cicciolina prenda circa 15mila euro a puntata, mentre Lory Del Santo circa 14mila.

I numeri di Carmen Di Pietro, invece, si aggirerebbero intorno a circa 12mila euro a diretta. Guendalina Tavassi prenderebbe 9mila euro a puntata, mentre Floriana Secondi, spumantina vincitrice del Grande Fratello 3, prenderebbe 8mila euro a puntata. Infine, I Cugini di Campagna si intascherebbero 7mila euro a diretta. I cachet di tutti gli altri naufraghi, stando alle voci dei rumors, si aggirerebbero tra i 4 e i 6mila euro a puntata.

Tuttavia, sia le cifre appena riportate riguardanti i naufraghi che quelle dei presentatori non sono ufficiali. Mediaset, infatti, non ha ancora rilasciato dichiarazioni svelando l’effettivo cachet di ogni componente del cast della nuova edizione de L’isola dei Famosi.