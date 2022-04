I Cugini di Campagna sbarcano all’Isola dei Famosi, Ivano preoccupato per Silvano: “Se puoi ruba un telefono”

Gli autori dell’Isola dei Famosi 2022 preparano sempre nuove soprese per i telespettatori a ogni puntata. Dopo la lite accesa tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria, anche la puntata del 4 aprile potrebbe essere scoppiettante.

La conduttrice, Ilary Blasi, potrebbe raccontare al pubblico il primo ritiro dell’Isola dei Famosi 2022. Infatti, Patrizia Bonetti, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già di rientro in Italia. Secondo le anticipazioni della puntata, nel reality show ci saranno, anche dei nuovi ingressi.

Due componenti dei Cugini di Campagna, infatti, sbarcheranno in Honduras. Si tratta di Silvano Michetti e Nick Luciani.

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna preoccupato per il fratello Silvano

Ivano Michetti è uno degli storici componenti della band Cugini di Campagna, insieme al fratello Silvano, a Tiziano Leonardi e a Nick Luciani. Quest’ultimo e Silvano Michetti sono partiti da qualche settimana per l’Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2022, ma i due non sono mai apparsi in trasmissione.

Ivano Michetti, preoccupato per le sorti del fratello, ha deciso di rivolgersi a Striscia la Notizia: “E’ successo che io è da un mese che non riesco a parlare con mio fratello… Che ne so dove sta, è questa la cosa grave!… Dovrebbe stare lì… Non so che fine ha fatto“.

Il componente dei Cugini di Campagna ha chiesto al fratello di mettersi in contatto con lui in qualsiasi modo, perfino, rubando un telefono: “Voi non sapete la problematica dei gemelli… La prima volta che io mi sento strano… Mi sento che non ce la faccio perché lui sta lì… Non so che fine ha fatto. Se sta male? A me basta che mi dica: ‘Si io sto bene’, solo quello… Se puoi telefonami, ti prego, telefonami, se puoi ruba un telefono… Tiziano me fa compagnia.

E’ non sapere dove ca**o sta, è quello che mi fa rabbia, capito?

”.

I Cugini di Campagna, finalmente sbarcano all’Isola dei Famosi 2022

Ivano Michetti ha lanciato un appello al fratello attraverso Striscia la Notizia, chiedendogli di rubare un telefono. Ma non ci sarà bisogno di arrivare a tanto perché oggi Silvano Michetti e Nick Luciani, finalmente entreranno a far parte del cast di concorrenti del reality show di Mediaset: “Una nuova coppia è prontissima a sbarcare stasera sull’Isola! Nick Luciani e Silvano Michetti sono pronti a unirsi al gruppo di Naufraghi!“.

Anche Ivano Michetti sarà protagonista della puntata, partecipando nel pubblico in studio: “Questa sera con noi in studio Ivano Michetti per sostenere suo fratello Silvano e Nick!

“.